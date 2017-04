Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Max Verstappen je odpeljal štiri kroge. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Šanghaju zaradi slabega vremena malo akcije

Vettel in Hamilton brez časa

7. april 2017 ob 10:01

Šanghaj - MMC RTV SLO

Karavana formule ena je na Kitajskem, kjer je slabo vreme močno zaznamovalo petkov trening.

Na prvem treningu je deževalo, čas je tako doseglo le 14 voznikov, prepričljivo najhitrejši je bil Max Verstappen (Red Bull). Najboljša dirkača iz Melbourna Sebastian Vettel in Lewis Hamilton sta odpeljala le dva kroga in sta tako ostala brez časa.

Drugi trening je odpadel zaradi slabe vidljivosti. Dež, nizka oblačnost in smog so bili krivi, da helikopter v Šanghaju v primeru nesreče ne bi mogel varno poleteti proti bolnišnici, zato so organizatorji zaradi varnosti trening odpovedali.

Malezija se poslavlja

Vodstvo formule ena je sporočilo, da se VN Malezija po 19 letih poslavlja od koledarja tega tekmovanja. Zadnja dirka bo na sporedu 1. oktobra.

Prvi prosti trening: 1. M. VERSTAPPEN Red Bull 1:50,491 2. F. MASSA Williams +1,595 3. L. STROLL Williams 2,016 4. C. SAINZ Toro Rosso 2,349 5. R. GROSJEAN Haas 2,548 6. D. KVJAT Toro Rosso 2,823 7. F. ALONSO McLaren 3,029 8. D. RICCIARDO Red Bull 3,547 9. V. BOTTAS Mercedes 4,173 10. K. MAGNUSSEN Haas 4,613

S. J.