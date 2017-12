V skakalno karavano se v Engelbergu vrača Domen Prevc

Janus: Praskamo, počasi se premikamo naprej

12. december 2017 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski smučarji skakalci in skakalke so strnili vtise z zadnjih tekem za svetovni pokal. Slovensko reprezentanco bosta pred Engelbergom okrepila prvič v sezoni Domen Prevc in Robert Kranjec.

Obema ekipama je nekoliko prekrižalo načrte vreme, saj sta ostali brez treninga v Planici. "Ker nam ta teden vreme ne gre na roko, bomo jutri opravili le suhi trening, saj Planica ne bo pripravljena. Čestitam fantom za preteklo ekipno tekmo v Titisee-Neustadtu, a ne gre nam še vse po načrtih. Praskamo, praskamo, počasi se premikamo naprej," je dejal glavni trener moške vrste Goran Janus, ki je razkril, da se v ekipo vrača Domen Prevc.

Lanišek ostaja doma, Tepeš na celinski pokal

Mladi skakalec, ki je lansko zimo osvojil štiri zmage v svetovnem pokalu, je v zadnjem času vadil pod vodstvom Janija Grilca, konec tedna pa se vrača med skakalno elito. V Švico bo odpotoval tudi Kranjec, medtem ko bo Anže Lanišek ostal doma, Jurij Tepeš pa bo nastopil na tekmah celinskega pokala v Kuusamu. Poleg že omenjenih bodo v Švico odpotovali še najboljši v slovenski vrsti to zimo Jernej Damjan, Anže Semenič, Peter Prevc, Timi Zajc in Tilen Bartol.

"Tako s svojimi skoki kot z uvrstitvami sem več kot zadovoljen. Tudi v tistih čudnih vetrovnih razmerah sem si dokazal, da sem še vedno sposoben dobro skočiti. Sploh tisti prvi skok na ekipni tekmi s plus 17 vetrovno izravnavo. Bilo je težko, a še vseeno sem nekaj naredil. To je tisto, kar je največ vredno - da si v vseh razmerah sposoben nekaj skočiti," je o preteklih tekmah dejal Damjan, ki ima na Engelberg lepe spomine.

Peter Prevc: Treba je verjeti, da bo vse dobro še prišlo

"Ta konec tedna je bil podoben kot do zdaj. Praskamo, praskamo. Kdaj se napraska malo več, kdaj se napraska malo manj. Treba je verjeti, da bo vse dobro še prišlo, da ujamem Jerneja, pa imam, predvsem po letih, še nekaj časa," pa je povedal Peter Prevc.

Baloh se veseli zgodovinske ekipne tekme

Naslednje tekme z veseljem pričakujejo tudi v ženski vrsti, saj jih v Hinterzartnu čaka prva ekipna tekma sploh. "Tudi nam je zaradi slabega vremena odpadel trening v Planici. V četrtek bomo v Nemčijo odpotovali v skoraj isti postavi kot v Lillehammer, le da bo doma na treningu ostala Katja Požun. Veselim se prve ekipne tekme za dekleta, dolgo smo čakali nanjo. Zagotovo na tekmi merimo na stopničke, bomo videli, kako se bo razpletlo," je dejal trener ženske reprezentance Stane Baloh.

Najuspešnejša Slovenka na uvodnih tekmah je bila Urša Bogataj, ki si želi le, da bi nadaljevala v takšnem slogu. "Ne želim izsiljevati rezultata, upam, da bo šlo tako naprej," je dejala Bogatajeva. Poleg nje bodo v Hinterzartnu nastopile še Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Maja Vtič, Baloh bo izbranke za ekipno tekmo določil po kvalifikacijah.

A. V.