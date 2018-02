Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Srbski kolesar novomeške ekipe Adria Mobil Dušan Rajović je zmagovalec 5. velike nagrade slovenske Istre, prve kategorizirane dirke v Sloveniji v letu 2018. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Dušan Rajović je v sprintu v Izoli premagal Avstrijca Daniela Auerja na drugem in Britanca Matthewa Gibsona na tretjem mestu. Foto: Sportida/Vid Ponikvar Sorodne novice Brajkovič se bo po nesreči kmalu pridružil Adrii Mobilu Dodaj v

V slovenski Istri slavje Adrijinega Rajovića, Korošec osmi

Traso so skrajšali zaradi burje

25. februar 2018 ob 17:31

Srbski kolesar novomeške ekipe Adria Mobil Dušan Rajović je zmagovalec 5. velike nagrade slovenske Istre, prve kategorizirane dirke v Sloveniji v letu 2018. Najboljši Slovenec je bil osmi Rok Korošec (My Bike Stevens).

Dirka, ki je kategorizirana z oznako 1.2. in je v koledarju Mednarodne kolesarske zveze, bi sicer morala biti dolga 157 kilometrov, a so se prireditelji zaradi močne burje odločili, da kolesarjem namenijo le kroge po Izoli. Tako so morali premagati 106,5 kilometra.

Slovenskim kolesarjem se je kar nekaj časa nasmihala zmaga, saj sta v begu najdlje vztrajala Gregor Gazvoda (Adria Mobil) in obetavni Tadej Pogačar (Ljubljana Gusto Xaurum), nekaj kilometrov jima je družbo delal tudi Gašper Katrašnik (Adria Mobil). Vendar je končni razplet odločil sprint, v njem pa je bil najmočnejši Adrijin Rajović. Drugi je bil Avstrijec Daniel Auer, tretji pa Britanec Matthew Gibson.

"Danes je bilo zelo mrzlo in dirko so malo skrajšali," je tudi končni zmagovalec Rajović ocenjeval današnje vremenske razmere, verjetno najtežje, odkar prirejajo izolsko dirko. Po drugi strani pa "je to kolesarstvo", kjer se velikokrat zgodi, da jim jo vreme zagode, je priznal Srb. Zato pa je Rajović pohvalil delo sotekmovalcev iz Adrie: "Ekipa je opravila zelo dobro delo in smo imeli vse bege pokrite."

Današnja zmaga po besedah Rajovića veliko pomeni tudi Adrii za samo nadaljevanje sezone, ker so zdaj zelo močno motivirani. Rajovič ima letos med svojimi cilji tudi nastop na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, in sicer v vožnji na čas.

Čeprav Slovencev ni bilo na zmagovalnem odru, pa se lahko potolažijo z nagrado za leteče cilje, kjer je slavil Tadej Pogačar.

Manjkali najboljši Slovenci

Selektor slovenske članske reprezentance Andrej Hauptman je obžaloval, da na današnji dirki ni bilo najboljših domačih kolesarjev, ki so vpeti v programe svojih ekip. "Ampak kot ste videli, imamo močne klube, odlične mlade kolesarje, ki so bili tudi danes zelo pomemben dejavnik na dirki," je dejal selektor. Pogledi so sicer že usmerjeni v svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer bo trasa "ekstremno težka", je še dodal Hauptman.

Slovenci tako ostajajo pri le eni zmagi na dirki, ki je do letos nosila ime VN Izole. Edini domači kolesar s prvim mestom je Jure Golčer, sicer moštveni kolega Rajovića, ki je bil najboljši leta 2016. Lani je slavil Italijan Filippo Fortin, leta 2015 je bil prvi Avstrijec Gregor Mühlberger, prvi zmagovalec leta 2014 pa je bil Italijan Christian Delle Stelle.

