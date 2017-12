V soboto 13. mesto Fainove, Pintarjeva in Vovkova 14.

Drobna vloga tudi za Petra Mankoča

16. december 2017 ob 15:36

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalci so sklenili sobotne nastope na evropskem prvenstvu v Köbenhavnu. Katja Fain je bila 13., Tjaša Pintar pa 14. na 200 m prosto, medtem ko je Tara Vovk osvojila 14. mesto na 200 m mešano.

Fainova (1:58,03) in Pintarjeva (1:58,46) sta bili zadovoljni z uvrstitvijo, potrdili pa, da sta želeli tudi nekaj boljši izid. "Potrudila sem se, kar sem se lahko. Izid sicer ni osebni rekord, ki sem ga pričakovala, a res sem dala vse od sebe in danes nekako boljše sploh ni moglo biti," je 13. mesto mesto pokomentirala Fainova, ki ve, da ob optimalnem plavanju ne bi bila daleč od drugega finala.

"Izid je dober, a vidi se, da nisem trenirala tempa za 200 m prosto, saj sem se v zadnjem obdobju bolj posvečala mešanemu in prsnemu slogu. Vseeno soliden izid, jutri pa me čaka še tekma na 50 m prosto, kjer bom dala še enkrat vse od sebe in videli bomo, kaj to pomeni," je bila 14. mesta vesela 20-letna Pintarjeva.

Osebnem rekordu na 200 m prosto se je povsem približala tudi Neža Klančar iz ljubljanske Olimpije in bila z 2:00,67 29. Mlada Ljubljančanka se je tokrat nekoliko uštela pri razporeditvi moči in predvsem na prvi polovici začela prepočasi.

Vovkova z osebnim rekordom izpolnila cilj

Kot deveta v 11-članski slovenski odpravi se je med najboljših 16 uvrstila tudi mladinka Ljubljane Tara Vovk. "Cilj je bila uvrstitev med prvih 16 in osebni rekord, kar mi je danes uspelo. Žal mi je, da tukaj v 200-metrskih disciplinah ni polfinalov, saj se mi zdi, da bi bil dosegljiv tudi mladinski državni rekord, ki se mi je izmuznil za tri desetinke sekunde. S samim plavanjem sem danes zelo zadovoljna," je po tekmi povedala Vovkova.

Velenjčanka Nastja Govejšek je bila s 58,97 na 100 m delfin 20., polfinale, ki je bil oddaljen tri desetinke sekunde, pa je izgubila na obratih in zaradi slabega prihoda v cilj. "Dosegla sem soliden izid, vidi pa se, da moji prihodi od zidu do zidu niso tekoči. Pozna se, da sem plavala v jardih, zato sem izgubljala na obratih. Žal mi je čisto malo zmanjkalo za polfinale, pa čeprav je bil nastop zelo soliden," je tekmo videla slovenska rekorderka, ki študira na univerzi v Louisvillu.

Med Slovenci je drobna vloga vnovič pripadla tudi Petru Mankoču, saj se je njegov rekord prvenstev na 100 m mešano izpisal ob nastopu vseh petih predtekmovalnih skupin današnjega predtekmovanja.

A. V.