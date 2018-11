Tek na Kristalno palačo pomeni premagati 89 višinskih metrov, 20 nadstropij in 479 stopnic. Foto: BoBo Dodaj v

V soboto peti tek po 479 stopnicah Kristalne palače

Lani zmagal Mitja Mesarič z izidom 2:02

13. november 2018 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po vzoru svetovnih prestolnic v Ljubljani od leta 2014 poteka tek na najvišjo stavbo, Kristalno palačo. Najhitrejši za 479 stopnic potrebujejo le približno dve minuti.

Tokratni tek v ljubljanskem BTC-ju bo to soboto (17. novembra) po 9. uri. Tekmovanje bo potekalo v več kategorijah. V lahki (Step Up) kategoriji je treba enkrat osvojiti vrh in premagati 459 stopnic, v ekstremni (Ekstremni Step Up) kategoriji morajo tekači trikrat gor (in dvakrat dol), s tem pa premagati 1377 stopnic. V najekstremnejšem izzivu Step Up Triglav Run se bo treba na 89-metrski nebotičnik povzpeti kar 31-krat (tekmovalci se bodo na "izhodišče" vračali z dvigalom). Tudi tokrat se bodo podjetja, gasilska društva in razna športna društva lahko pomerila v štafeti. Trije tekmovalci si bodo predajali štafetno palico, vsak v ekipi mora osvojiti vrh.

Lani sta bila najhitrejša v enkratnem vzponu na 21-nadstropno stolpnico Mitja Mesarič (2:02) v moški in Veronika Windisch (2:27) v ženski konkurenci. Izziv Step Up Triglav Run je uspešno premagalo 13 moških in dve ženski, zmagal pa Matjaž Mikloša, ki je za 31 vzponov na 89-metrski nebotičnik potreboval 1 uro 23 minut in 59 sekund.

Tek po stopnicah na prepoznavne stavbe velikih mest poteka po vzoru New Yorka, Chicaga, Dunaja, Singapurja ... Tudi letos bo dogodek dobrodelen, zbran denar bo dobila pediatrična klinika. Ugodnejše predprijave so že zaprte, se pa lahko prijavite še na dan dogodka. Cena je 40 evrov (za štafeto 80 evrov).

T. O.