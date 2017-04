Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Celja se niso prebili v osmino finala Lige prvakov, tudi v Ligi Seha so ostali brez sklepnega turnirja četverice v Belorusiji, zato želijo rešiti sezono z domačo dvojno krono. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V soboto polfinalna poslastica med Celjem in Gorenjem

Ribnica lovi prvi pokalni finale

13. april 2017 ob 20:20

Maribor - MMC RTV SLO/STA

V Mariboru bo konec tedna zaključni turnir za Pokal Slovenije. Že na sobotnem polfinalu se obeta prava poslastica, saj se bosta ob 17.30 pomerila Celje Pivovarna Laško in Gorenje Velenje. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Drugi polfinalni par je Maribor Branik – Riko Ribnica. Na dozdajšnjih sklepnih turnirjih so bili najbolj produktivni Celjani, ki bodo konec tedna v mariborski dvorani Tabor naskakovali 20. pokalno lovoriko. Trikrat so slavili zmago Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Hrpelj, ljubljanskih Prul in Velenja.

Ljubitelji rokometa bodo gotovo prišli na svoj račun: v soboto se najprej obeta spopad dveh najboljših rokometnih kolektivov na slovenskih tleh, nato pa še obračun izjemno motiviranih zasedb iz Maribora in Ribnice.

Celjani lovijo 20. pokalno lovoriko

Prvi favorit letošnjega pokalnega tekmovanja je celjska zasedba, ki bo po koncu sezone doživela nekaj pomembnih kadrovskih sprememb in ostala brez dveh udarnih igralcev, saj se Blaž Janc seli v Kielce, Miha Zarabec pa v Kiel. V celjskem taboru ne skrivajo, da želijo osvojiti šesti zaporedni in skupno 20. pokalni naslov, hkrati pa se zavedajo, da jih že v polfinalu čaka zahteven tekmec iz Šaleške doline.

"Naša želja je, da znova osvojimo pokalni naslov. Zavedamo se, da nas že v polfinalu čaka težka in zahtevna tekma. Če bomo proti Velenjčanom igrali tako, kot znamo, potem se lahko prebijemo v finale. Pričakujem zanimivo tekmo, upam, da bosta obe ekipi prikazali vse svoje najboljše lastnosti, gledalci pa bodo prišli na svoj račun," pravi Velenjčan na celjski klopi Branko Tamše.

Trener Gorenja Borut Plaskan je dodal: "Pred nami je zelo težka naloga, a naredili bomo vse, da prekinemo naš črni niz in osvojimo pokalno lovoriko. Mi se temeljito pripravljamo za mariborski turnir, na polfinalni tekmi pa moramo biti sproščeni, a hkrati osredotočeni in do potankosti moramo izpolnjevati vse naloge."

V celjskem taboru nimajo večjih zdravstvenih težav, v velenjskem pa ne bodo mogli računati na že dlje časa odsotna Anžeta Ratajca in Vida Levca.

Ribnica lovi prvi pokalni finale

Tudi druga polfinalna tekma bo zanimiva, v rahli prednosti pa je dolenjska zasedba. "Ribnica nikoli ni igrala v finalu slovenskega pokala, to dejstvo je za nas dodatna spodbuda. V polfinalu se bomo pomerili s kakovostno ekipo, ki je za nameček še gostiteljica sklepnega turnirja. V ekipi nimamo posebnih zdravstvenih težav, izjema je le Patrik Leban, ki se po poškodbi počasi vrača, a ni 100-odstotno pripravljen," pravi trener Ribničanov Robert Beguš, ki se bo po koncu sezone poslovil od dolenjske zasedbe.

"Želim, da prikažemo predstavo, ki smo jo sposobni. Od mojega prihoda v Maribor smo dvignili raven naše igre in se na nekaterih tekmah prikazali v zares lepi luči. V naši igri so še vedno prisotna precejšnja nihanja, a delamo na tem, da jih odpravimo oziroma zmanjšamo. V polfinalu pričakujem trdo tekmo. Ribnica je po igralskem kadru v prednosti, ob tem pa si je pridobila tudi nekaj dragocenih izkušenj z nastopanjem v zahtevnem skupinskem delu evropskega pokala EHF. Upam na najboljše, predvsem pa na podporo naših privržencev," je poudaril strateg Maribora Sebastjan Sovič.

SKLEPNI TURNIR, Maribor, polfinale



Sobota ob 17.30 (TV SLO 2/MMC):

CELJE PIVOVARNA LAŠKO – GORENJE VELENJE



Ob 20.00:

MARIBOR BRANIK – RIKO RIBNICA



Finale bo v nedeljo ob 18.00. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.





A. G.