V sredo slovenske oči uprte predvsem v ženski slalom in hokej

Kombinatorca Jelenko in Vrhovnik na srednji skakalnici in na 10 km

13. februar 2018 ob 18:26

Ljubljana/Pjongčang - MMC RTV SLO

V sredo bodo na 23. zimskih olimpijskih olimpijskih igrah v Pjongčangu podelili šest kompletov medalj. Za slovenske športne navdušence bo najbolj zanimivo na ženskem slalomu in hokejski tekmi med Slovenijo in ZDA.

V slalomu, prva vožnja ob 2.15, druga pa ob 5.45, bodo nastopile Ana Bucik, Meta Hrovat in Maruša Ferk.

"Pokazala sem, da z vrhunsko vožnjo lahko presenetim oziroma napadem stopničke. To mi pomeni veliko, da vem, da imam to v sebi. Seveda ni tako, da bi lahko kar vsak dan to pokazala, ampak če veš, da zmoreš, je veliko lažje. Čutim v sebi, da mogoče lahko presenetim še enkrat. Sicer pa sem se kar malce bala Koreje, ker je bilo lani na tukajšnjih tekmah zelo ledeno, kar ni ravno po mojem okusu. Bala sem se, da bo znova tako, a sem prijetno presenečena nad snegom. Je zelo specifičen in treba je zelo natančno smučati," pred tekmo pravi Bucikova.

V ogenj kombinatorca Jelenko in Vrhovnik ter biatlonki Pojetova in Erženova

Nordijska kombinatorca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik bosta čim boljšo uvrstitev iskala na srednji skakalnici in v teku na 10 km, biatlonki Urška Poje in Anja Eržen pa na 15 km. Za medalje se bodo borili še deskarji v snežnem žlebu, hitrostne drsalke na 1000 metrov in tekmovalci v sankaškem dvosedu.

Umetnostno drsanje, krling in hokej

V preostalem dogajanju bodo športni pari v umetnostnem drsanju tekmovali v kratkem programu, v krlingu se bodo začele moške in ženske tekme, na ženskem hokejskem turnirju se bodo v skupini B srečale Švedska in Švica ter Koreja in Japonska, svoj turnir pa bodo začeli tudi hokejisti, v skupini B ob obračunu med Slovenijo in ZDA na vrsti še tekma med Slovaško in Rusijo.

SREDIN SPORED NA 23. ZOI V PJONGČANGU



Sreda ob 2.00:

Umetnostno drsanje, športni pari, kratki program

Ob 2.15:

Alpsko smučanje, slalom (Ž), 1. vožnja

(Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat)

Ob 2.30:

Deskanje na snegu, snežni žleb (M), finale

Ob 4.10:

Hokej (Ž), Švedska - Švica

Ob 5.45:

Alpsko smučanje, slalom (Ž), 2. vožnja

Ob 7.00:

Nordijska kombinacija, srednja skakalnica + 10 km teka; skoki

(Marjan Jelenko, Vid Vrhovnik)

Ob 8.40:

Hokej (Ž), Južna Koreja - Japonska

Ob 9.45:

Nordijska kombinacija, srednja skakalnica + 10 km teka; tek

Ob 11.00:

Hitrostno drsanje, 1.000 m (Ž)



Ob 12.05:

Biatlon, posamična tekma (Ž), 15 km

(Urška Poje, Anja Eržen)

Ob 12.20:

Sankanje, dvosed, 1. in 2. vožnja



Ob 13.10:

Hokej (M), ZDA - Slovenija, Slovaška - Rusija

A. V.