V St. Moritzu dokončno brez kombinacije

Po slalomu je vodila Mikaela Shiffrin

8. december 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 18:05

St. Moritz - MMC RTV SLO

V St. Moritzu so morali organizatorji odpovedati žensko kombinacijo, saj vreme ni dopuščalo izvedbe superveleslaloma.

Megla je nagajala že dopoldne, zato so organizatorji tekmo skušali rešiti z menjavo slaloma in superveleslaloma. V počasnejši disciplini je bila pričakovano najhitrejša Američanka Mikaela Shiffrin. Svetovni in olimpijski prvakinji se je najbolj približala Švicarka Wendy Holdener (+0,39). Vse preostale smučarke so zaostale več kot eno sekundo.

Dobro sta nastopili dve Slovenki, Ana Bucik (+1,56) je namreč dosegla deveti čas), Maruša Ferk (+1,60) pa deseti. Tina Robnik je odstopila.

Vreme se popoldne ni izboljšalo, zato superveleslaloma niso mogli izpeljati. Tekmovalna žirija se je popoldne odločila, da ne bodo kombinirali današnjega slaloma s sobotnim superveleslalomom, ki bo na sporedu ob 10.45. Napovedan je močan veter, zato je rezervni termin ob 13.30.

Ena od možnosti je bila, da bi slalomski del kombinacije štel za točke svetovnega pokala z že prej predvideno sobotno preizkušnjo v superveleslalomu, a so se zdaj tej možnosti odpovedali. V St. Moritzu bodo tako, če vreme ne bo spet ponagajalo, izvedli le dve tekmi: v soboto in nedeljo sta načrtovani dve superveleslalomski preizkušnji.

Vrstni red po slalomu: 1. M. SHIFFRIN ZDA 42,53 2. V. HOLDENER ŠVI +0,39 3. M. GISIN ŠVI 1,21 4. P. VLHOVA SLK 1,29 5. R. SIBENHOFER AVT 1,30 6. E. KAPPAURER AVT 1,33 7. F. BRIGNONE ITA 1,43 8. R. HAASER AVT 1,55 9. A. BUCIK SLO 1,56 10. M. FERK SLO 1,60 ... 25. L. VONN ZDA 3,33 Odstop: Robnik, Mowinckel, Feierabend

S. J.