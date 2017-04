Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Olimpija je v četrtfinalu Pokala Slovenije izločila Maribor in napovedala boljše čase. A v državnem prvenstvu je Maribor pobegnil predaleč, tako da ljubljansko ekipo čaka le še boj za 2. mesto z Domžalami. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Stožicah obračun najslabših ekip pomladi

Ponedeljkov spored bosta odprla Aluminij in Koper

17. april 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na praznični ponedeljek bodo preostale tri tekme 29. kroga Prvelige. V Stožicah se bosta pomerili ekipi, ki sta spomladi osvojili najmanj točk, Olimpija in Kalcer Radomlje.

V sedmih krogih pomladanskega dela prvenstva je Olimpija osvojila le dve točki in se poslovila od boja za naslov prvaka, medtem ko so Radomlje do prve točke prišle v prejšnjem krogu, ko so remizirale z Domžalami. Olimpija je tolažbo našla v Pokalu Slovenije, kjer je v četrtfinalu izločila Maribor.

"Dobro formo in rezultate moramo prenesti v prvenstvo, kjer zaenkrat nismo pokazali še nič. Garderoba je pozitivna in diha skupaj. Nekateri so utrujeni, še vedno pa imamo precej težav s poškodbami. Razmišljam o nekaterih spremembah," pravi novi trener Safet Hadžić. Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 20.15.

Aluminij bo ob 16. uri gostil Koper (Kidričanom v sedmih ligaških tekmah Koprčanov še ni uspelo premagati), Domžale (lovili bodo 150. domačo zmago v državnem prvenstvu) pa ob 18. uri Krško.

Prva liga Telekom Slovenije, 29. krog, danes ob 16.00:

ALUMINIJ - KOPER



Ob 18.00:

DOMŽALE - KRŠKO



Ob 20.15:

OLIMPIJA - KALCER RADOMLJE

GORICA - CELJE 1:1 (0:1)

500; Boben 55.; Volaš 22.



RUDAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

1.500; Zahović 39.

Lestvica: MARIBOR 29 19 7 3 57:22 64 DOMŽALE 28 14 6 8 52:30 48 OLIMPIJA 28 14 6 8 40:27 48 GORICA 29 12 9 8 39:34 45 CELJE 29 11 8 10 36:33 41 LUKA KOPER 28 9 10 9 29:33 37 RUDAR 29 9 8 12 41:42 35 KRŠKO 28 6 12 10 30:40 30 ALUMINIJ 28 7 7 14 27:43 28 KALCER RADOMLJE 28 1 7 20 19:66 10

