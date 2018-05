Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nejc Žnidarčič gre na svetovno prvenstvo v Švico po naslov prvaka. Foto: Nina Jelenc Ne želim biti prepotenten, a pričakujem, da bomo v kajaku v Švici pobrali vse. Zmage v sprintu in klasiki ter tudi v ekipni konkurenci tako ne bodo nič nenavadnega. Srečko Masle Dodaj v

V Švico po zlato: "Gnida" ima dovolj drugih mest

Nejc Žnidarčič prvi slovenski adut na SP-ju

14. maj 2018 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sezono v spustu na divjih vodah konec maja začenjajo še spustaši, ki bodo v Muotathalu v Švici sezono odprli kar s svetovnim prvenstvom.

Eden glavnih favoritov za visoka mesta tako v klasiki kot tudi v sprintu je kajakaš Nejc Žnidarčič, ki že vrsto let kroji vrh tega športa.

Kot je v uvodu na predstavitvi ekipe dejal vodja panoge Srečko Masle, je kanuistična ekipa v spustu za letos okrnjena, nastopal bo le Blaž Cof, ki je pretekli konec tedna na izbirnih tekmah v Tacnu ostal brez mesta v slalomski reprezentanci, nekateri kanuisti pa so končali kariere.

Bodo pa zato toliko bolj konkurenčni kajakaši, pri katerih Masle pričakuje boje za najvišja mesta. "Ne želim biti prepotenten, a pričakujem, da bomo v kajaku v Švici pobrali vse. Zmage v sprintu in klasiki ter tudi v ekipni konkurenci tako ne bodo nič nenavadnega," je dejal Masle.

Poleg Žnidarčiča kajakaško spustaško sekcijo sestavljajo še Simon Oven, Anže Urankar, Vid Debeljak, Tim Novak in Maks Frančeškin. Ti bodo svoje znanje kazali tudi na tekmah svetovnega pokala, prvo tekmo bo med 8. in 10. junijem gostila Banjaluka, med 15. in 17. junijem pa Celje.

Žnidarčič v prihajajoči sezoni upravičeno cilja najvišje. "Dovolj imam drugih mest, mislim, da jih je kar šest zaporedoma. Sicer bo prav svetovno prvenstvo prva tekma sezone, ko še ne vemo, kam kdo sodi, a je bilo zato breme treninga toliko manjše. Treniraš po najboljših močeh in potem se v Švici dobimo in se udarimo dol po reki," je dejal Žnidarčič.

"Gnidi", kot mu pravijo reprezentančni kolegi, bolj ustrezajo naravne proge, čeprav se tudi v umetnih kanalih slalomskih prog dobro znajde. "Tako je, veliko lepše se mi je peljati po naravni strugi navzdol, samo prava reka ima tisti pravi 'flow'. Umetna proga teče in se ustavi pa spet teče in se ustavi, je treba precej več sprintov vmes. Tako pač je, če se prvih zaveslajev priučiš na Soči," je dejal Žnidarčič.

Reka Muota ima zelo raznolik vodostaj, eno manjše deževje lahko že prinese popolnoma drugačne razmere. Če bo vode malo, bo proga celo prelahka. "Z zadnjih desetih SP-jev sem se domov vrnil z vsaj eno kolajno. Forma je dobra, ker imamo že doma dobro konkurenco, drug drugega ženemo naprej in - kot je rekel trener - smo lahko ena najboljših reprezentanc tam. Sam imam z zadnjih šestih SP-jev šest srebrnih kolajn, tako da že dolgo čakam ta tretji naslov svetovnega prvaka, letos torej upam na ta korak več," je še dejal Žnidarčič.

T. O.