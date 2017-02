V tekmi z le eno serijo Tepeš tretji, Peter Prevc tik pod odrom

V kvalifikacijah hud padec Schlierenzauerja

5. februar 2017 ob 12:21,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 17:22

Oberstdorf

Sobotni zmagovalec Stefan Kraft je dobil tudi drugo tekmo poletov v Oberstdorfu. Drugi je bil znova Andreas Wellinger, tretje mesto pa je zasedel Jurij Tepeš, Peter Prevc je bil četrti.

Zaradi težav z vetrom so izpeljali le eno serijo. Finalno so nekajkrat prestavili, ob 16.40 pa so jo dokončno odpovedali. Točke je osvojilo šest slovenskih letalcev. Tepeš, ki je poletel 228,0 m, je po bratih Domnu in Petru Prevcu tretji Slovenec, ki se je v tej sezoni zavihtel na oder za zmagovalce. To je njegova sedma uvrstitev na stopničke v karieri in najboljši izid na letalnici v Oberstdorfu.

Tik za njim je na četrtem mestu, ki si ga je delil z Norvežanom Danielom Andrejem Tandejem, končal Peter Prevc. Najboljši letalec zadnjih let je pristal pri 224,5 m. To je po uvodni tekmi v Ruki, kjer je bil s padcem v finalu tretji, druga najboljša uvrstitev Prevca v tej sezoni.

Znova se je izkazal tudi Domen Prevc, ki dokazuje, da je odličen letalec. Z 221,0 m je zasedel sedmo mesto. Točke so osvojili še Jernej Damjan. Njegovih 216,0 m je zadostovalo za 16. mesto. Anže Semenič je z 204,0 m in 20. mestom prvič letos osvojil točke, Cene Prevc pa je bil 24. Prvič v karieri je presegel 200-metrsko mejo. Zdaj njegov rekord znaša 202,0 m. Brez točk je na 32. mestu ostal Anže Lanišek s 189,5 m.

Wellinger popravil rekord Oberstdorfa

Vremenske razmere so v prvi seriji tokrat dovoljevale večjemu številu skakalcev dolge polete. Žirija je zaletno mesto postavila na številko 26, za zadnjih deset pa ga je znižala na 24, Kraft, ki je zmagal sedmič v karieri, pa je kot zadnji skočil s 23. Avstrijcu, ki je poletel 235,5 m, se je najbolj približal Wellinger. Nemec je z 238,0 m znova popravil rekord prenovljene letalnice Heinija Klopferja.

Tepeš je odlično dnevno formo potrdil že v kvalifikacijah, ko je imel z najdaljšim poletom (224,0) drugi izid. Boljši je bil le Poljak Maciej Kot (214,5). Vsi Slovenci so bili uspešni. Sedmi je bil Damjan (211,0), deveti Semenič (205,0), 16. Lanišek (198,5), in 21. Cene Prevc (185,0). Peter, ki je skočil 207,0 m, in Domen, ki je z 225,0 m postavil osebni rekord, sta imela nastop že zagotovljen.

Hud padec Schlierenzauerja

Kvalifikacije so bile dalj časa prekinjene, saj je Gregor Schlierenzauer, s 53. zmagami rekorder v svetovnem pokalu in dozdaj najuspešnejši smučarski letalec, pri doskoku grdo padel. Štirikratnega svetovnega prvaka v poletih so odpeljali v bolnišnico. Iz avstrijske reprezentance so sporočili, da je čutil bolečine v desnem kolenu, ki so mu ga operirali aprila lani.

Karavana se po tej tekmi seli v Azijo, kjer bosta konec tedna dve tekmi v Saporu, nato pa še sredi naslednjega tedna dve v Pjongčangu, kjer bodo prihodnje leto olimpijske igre.

V Erzurumu prvi štirje Slovenci

Tako kot v soboto sta tudi na drugi tekmi celinskega pokala v Erzurumu na prvih dveh mestih končala Nejc Dežman in Jaka Hvala, ki je s 106,5 m postavil rekord prenovljene srednje naprave v Turčiji. Kar na prvih štirih mestih so se zvrstili slovenski skakalci. Na odru za zmagovalce jima je družbo delal Rok Justin, ki je vodil po prvi seriji. Četrti je bil Miran Zupančič, ki vodi v skupnem seštevku. Matjaž Pungertar je bil osmi, Timi Zajc pa 11. Karavana se zdaj seli v Nemčijo v Brotterode.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 235,5 232,6 2. A. WELLINGER NEM 238,0 220,0 3. J. TEPEŠ SLO 228,0 215,1 4. D. A. TANDE NOR 225,5 213,0 . P. PREVC SLO 224,5 213,0 6. M. KOT POL 225,0 210,2 7. D. PREVC SLO 221,0 209,8 8. P. ZYLA POL 217,0 209,6 9. K. STOCH POL 223,0 209,1 10. M. HAYBÖCK AVT 218,5 207,9 ... 16. J. DAMJAN SLO 216,0 192,8 20. A. SEMENIČ SLO 204,0 186,2 24. C. PREVC SLO 202,0 184,0 32. A. LANIŠEK SLO 189,5 162,6

SKUPNI VRSTNI RED Po 17. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.067 točk 2. D. A. TANDE NOR 953 3. S. KRAFT AVT 920 4. D. PREVC SLO 867 5. M. HAYBÖCK AVT 604 6. M. KOT POL 597 7. A. WELLINGER NEM 578 8. M. FETTNER AVT 545 9. M. EISENBICH. NEM 518 10. P. ZYLA POL 464 11. R. FREITAG NEM 387 12. P. PREVC SLO 349 18. J. TEPEŠ SLO 249 27. J. DAMJAN SLO 90 34. C. PREVC SLO 67 51. A. SEMENIČ SLO 11 52. A. LANIŠEK SLO 10 60. B. PAVLOVČIČ SLO 3

POKAL NARODOV Po 20. tekmah (od 33) 1. POLJSKA 3.737 točk 2. AVSTRIJA 3.427 3. NEMČIJA 3.360 4. SLOVENIJA 2.396 5. NORVEŠKA 2.315 6. ČEŠKA 600

Vrstni red v poletih (2/5): 1. S. KRAFT AVT 200 točk 2. A. WELLINGER NEM 160 4. D. A. TANDE NOR 100 4. D. PREVC SLO 90 5. K. STOCH POL 89 6. P. PREVC SLO 81 7. J. TEPEŠ SLO 71 14. J. DAMJAN SLO 35 28. A. SEMENIČ SLO 11 29. A. LANIŠEK SLO 10 32. C. PREVC SLO 7