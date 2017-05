Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Z dobro družbo gre lažje. Od 13. maja lahko v Tivoliju tečete na skupinskem teku Pulz petka. Foto: treningteka.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Tivoliju priložnost za novo obliko skupinskega teka

Primerno tudi za začetnike in družine

11. maj 2017 ob 20:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem parku Tivoli se s 13. majem ob 10. uri začenja nova oblika skupinskega teka, Pulz petka, ki jo pripravljajo organizatorji Movember teka.

"Gre za brezplačen tekaški dogodek, ki se ponovi vsak mesec. Primeren je vse - za začetnike, starejše, najmlajše in tudi za vse, ki želijo teči s svojimi pasjimi prijatelji," je projekt predstavil pobudnik Blaž Kavčič.



Večina organiziranih tekmovanj poteka na trasi, dolgi 21 ali 10 kilometrov, kar je za številne prevelik zalogaj. Dolžina petih kilometrov pomeni, da se je lahko lotijo vsi, tako mlajši kot tudi starejši in čisti začetniki.



Osnovna ideja je, da ne gre za tekmovanje: ni zmagovalcev ali poražencev: "Ne tekmujemo s preostalimi tekači, le sami s seboj. Prednost ima dobra volja in pozitivna energija. Ni pomembno, ali si hiter ali počasen. Tudi hodiš lahko. Pomembno je le, da pokažeš svojo najboljšo formo."



Proga poteka po prodnatih poteh parka Tivoli, Rožnika in okolice živalskega vrta. Zelena oaza sredi Ljubljane s svojimi neskončnimi potmi in gozdnatimi površinami ponuja nešteto tekaških možnosti.

