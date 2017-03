Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so v soboto izločili Lusteanu v četrtfinalu Alpske lige. Zdaj jih čaka Asiago, še pred tem pa dve srečanji s Crveno zvezdo. Foto: Drago Cvetanovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V torek se začenja končnica: Maribor v Tivoliju, Crvena zvezda v Podmežakli

Druge tekme bodo v četrtek, morebitne tretje pa v petek

13. marec 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V torek se bo začela končnica državnega prvenstva v hokeju. Najprej bo na sporedu četrtfinale, v katerem bodo igrali na dve zmagi.

Po rednem delu, v katerem so nastopala slovenska moštva in še nekaj tujih, si je najboljša šesterica zagotovila končnico, pridružila pa se bosta še najboljša slovenska kluba Olimpija in Sij Acroni Jesenice, ki v prvem delu nista nastopala.

Ljubljančani so kot člani Lige Ebel dobili štartno izhodišče 1, železarji kot člani Alpske lige pa 2. Četrtfinalni pari so Olimpija – Maribor, Sij Acroni Jesenice – Crvena zvezda, ECE Celje – MK Bled in Triglav – Playboy Slavija.

Beograjski klub bo tudi drugo tekmo igral v gosteh, že v sredo na Jesenicah, preostali klubi bodo druge tekme igrali v četrtek, ko bodo gostitelji nižjepostavljena moštva.

Če po dveh četrtfinalnih dvobojih ne bo zmagovalca, bodo odločale tretje tekme, ki bodo na sporedu v petek, znova na terenu višjepostavljenih ekip.

Polfinale DP-ja bodo zmagovalci četrtfinala igrali naslednji teden. Veliko je odvisno tudi od razpleta polfinala Alpske lige. Železarji se bodo srečali z Asiagom, prva tekma bo v soboto zvečer. Od razpleta so odvisni tudi termini finala državnega prvenstva. Finale Alpske lige se bo začel 1. aprila, igrali pa bodo na štiri zmage.

Četrtfinale, prve tekme, torek ob 18.00:

ECE CELJE – MK BLED

TRIGLAV – PLAYBOY SLAVIJA

Ob 18.30:

SIJ ACRONI JESENICE – CRVENA ZVEZDA



Ob 19.15:

OLIMPIJA – MARIBOR



Igrajo na dve zmagi.



Druge tekme bodo v četrtek, razen dvoboja med Jesenicami in Crveno zvezdo, ki bo že v sredo prav tako na Jesenicah.

A. G.