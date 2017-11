Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Petrol Olimpija (na fotografiji Domen Lorbek in Jordan Morgan) bo v torek po sobotnem dvoboju s Cedevito odigrala še eno težko tekmo, tokrat z ekipo Umano Reyer iz Benetk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

V torek v Stožicah italijanski prvaki iz Benetk

Umana Reyer v domačem prvenstvu v nedeljo prvič poražena

6. november 2017 ob 18:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije bodo v 5. krogu Fibine Lige prvakov v torek v Stožicah ob 18.30 gostili aktualnega italijanskega prvaka, ekipo Umana Reyer iz Benetk.

"So med favoriti naše skupine, močna zasedba, ki ima izkušene igralce, ki so že igrali v renomiranih klubih. Čaka nas velik izziv. So dobri strelci z zunanjih položajev in igrajo agresivno v obrambi. Če želimo zmagati, bomo morali odigrati izjemno zbrano," pravi Olimpijin trener Gašper Okorn.

Benečani so odlično začeli sezono. V Ligi prvakov imajo le en poraz (AEK je bil uspešnejši po podaljšku), v italijanskem prvenstvu pa so drugi, potem ko so v nedeljo doživeli prvi poraz v šestih krogih. Torino, pri katerem igra Saša Vujačić (13 točk včeraj) je bil boljši z 91:96. Litovec Gediminas Orelik je dosegel 24 točk (trojke 4/8), Hrvat Hrvoje Perić 17.

Tudi branilec slovenskih prvakov Jan Špan, ki je prejšnji torek dosegel odločilno trojko za presenetljivo Olimpijino zmago nad Estudiantesom (75:81) se zaveda, da bo treba za zmago odigrati skoraj brez napake: "Benetke so dobra ekipa, imajo kakovost in izkušnje, igrajo pa zelo agresivno košarko. Pričakujemo zelo težko tekmo v Stožicah."

Liga prvakov - skupina C, 5. krog, torek ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - REYER VENEZIA



Ob 20.30:

BAYREUTH - ESTUDIANTES



STRASBOURG - AEK ATENE



Sreda ob 18.30:

ROSA RADOM - BANVIT

Lestvica: REYER VENEZIA 4 3 1 +26 7 BAYREUTH 4 2 1 +21 7 BANVIT 4 3 1 +12 7 ESTUDIANTES 4 2 2 +9 6 STRASBOURG 4 2 2 +4 6 AEK ATENE 4 2 2 -6 6 PETROL OLIMPIJA 4 1 3 -25 5 ROSA RADOM 4 0 4 -41 4

T. O.