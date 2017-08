V Torontu bosta prvo zmago lovila Federer in Zverev

Švicar v 44. finalu mastersov

13. avgust 2017 ob 07:30

Montreal - MMC RTV SLO

V finalu teniškega turnirja v Montrealu bosta nastopila igralca, ki sta letos osvojila največ turnirjev - Roger Federer in Alexander Zverev.

Švicar je v polfinalu v 75 minutah izločil Robina Haaseja s 6:3 in 7:6. Nizozemec je sploh prvič igral v polfinalu serije masters. Roger Federer je bil suveren s svojim začetnim udarcem, s katerim je osvojil kar 87 odstotkov vseh točk (izgubil jih je le devet). Zadel je devet asov in se brez težav uvrstil v svoj 44. finale na mastersih.

Federer navdušen

"Samozavest te lahko pripelje res daleč. Če pri tem pomaga še telo, si pripravljen za res neverjetne dosežke. Res sem vesel, da mi je spet uspelo priti v finale," je bil zadovoljen Federer, ki bo lovil sploh prvo zmago v Montrealu (dvakrat je bil najboljši v "bratskem" Torontu, ki si vsako drugo leto podajata organizacijo moškega in ženskega turnirja).

Federer je letos dobil vseh pet finalov, v katerih je igral, razmerje zmag in porazov pa ima kar 35-2.

Zverev že na zaključnem turnirju

20-letni Zverev je prav tako suvereno premagal Denisa Shapovalova s 6:4 in 7:5. Ključna sta bila zaključka obeh nizov, saj sta Zverevu edina brejka uspela pri 4:4 v prvem nizu in 5:5 v drugem nizu. Zverev si je s tem že zagotovil preboj na zaključni turnir igralcev do 21 let, ki ga bo letos prvič gostil Milano. A mladi Nemec si letos obeta še kaj več, saj je tretji tudi med vsemi (več točk sta zbrala le Federer in Rafael Nadal). Tudi Zverev lovi prvo zmago v Torontu.

V finalu Toronta bosta igrali Caroline Wozniacki in Elina Svitolina.

Montreal (M), polfinale:

A. ZVEREV (NEM/4) - SHAPOVALOV (KAN)

6:4, 7:5

FEDERER (ŠVI/2) - HAASE (NIZ)

6:3, 7:6

Toronto (Ž), polfinale:

WOZNIACKI (DAN/6) - STEPHENS (ZDA)

6:2, 6:3

SVITOLINA (UKR/5) - HALEP (ROM/2)

6:1, 6:1

S. J.