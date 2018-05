V treh dneh na Poti ob žici skoraj 30.000 udeležencev

Organizatorji upajo na lepo vreme

5. maj 2018 ob 08:53,

zadnji poseg: 5. maj 2018 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V okviru 62. tradicionalnega pohoda Pot ob žici v Ljubljani je potekal osrednji del prireditve - tek trojk in pohod okrog prestolnice -, ki je kot vsako leto privabil na tisoče udeležencev.

Obroč okrog Ljubljane, ki ga je med 2. svetovno vojno oklepala bodečežična ograja, je danes rekreativna površina, namenjena vsem. Od leta 1957, ko je bil organiziran prvi pohod, se je dogodek razvil v pravi rekreativni praznik, ki privablja udeležence iz vse države.

V teku trojk je skupno nastopilo 5.700 tekačev, od tega 188 trojk na 29-kilometrski trasi, 1171 jih je teklo na 12,5 kilometra dolgi progi, poleg njih pa še 372 osnovnošolskih in 132 srednješolskih trojk. Udeleženci so startali na Stritarjevi ulici, cilj pa je bil na Kongresnem trgu.

Ključno pri tem teku je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke. "To druženje, ta množičnost, skupno tekmovanje, pomoč je čisto nekaj drugega kot maraton" je za Radio Slovenija povedal Zvonko Majcen, ki se je udeležil že prvega pohoda leta 1957.

Najhitreje so z 29-kilometrsko progo opravili Aleš Žontar, Marko Tratnik in Nejc Lokar iz športnega društva Nanos, ki so edini tekli pod dvema urama (1:57:05). Športno društvo Nanos je slavilo tudi v ženski konkurenci, kjer so zmagale Klementina Lemut, Petra Tratnik in Veronika Krečič (2:14:57), med mešanimi trojkami pa so slavili Barbara Trunkelj, Uroš Kožar in Luka Hren, ki so s časom 2:03:16 zasedli skupno tretje mesto.

Lansko zmago na 12,5 kilometra dolgi progi so ubranili gorski tekači Gašper Bregar, Miran Cvet in Timotej Bečan (43:25), med mešanimi ekipami so bili najboljši Matic Plaznik, Neja Kršinar in Luka Kramarič (46:41), med ženskimi pa Mojca Habič, Polona Kukovečin in Vesna Dolenc (55:41).

Tridnevna prireditev Pot ob žici je od četrtka do sobote združila natanko 24.659 pohodnikov in 4.971 tekačev na Teku trojk.

Največja telovadnica v naravi

Poleg teka trojk je potekal tudi najdaljši pohod na 35 kilometrov. Žigi za opravljen pohod so bili na voljo ob sami poti na kontrolnih točkah, predhodne prijave pa niso bile potrebne. Vsak udeleženec je lahko opravil poljubno razdaljo, tisti pohodniki, ki so opravili celotno pot v dolžini 35 km, pa so dobili tudi posebno kolajno.

Pot ob žici je sicer v prvi vrsti druženje in uživanje in kot taka je namenjena udeležencem vseh starosti. "To je res največja telovadnica v naravi, ki jo uporabljajo praktično vsi. Od najmlajših do najstarejših, od kolesarjev do pešcev," je povedal organizator pohoda Gojko Zalokar.

Kot je še povedal Zalokar, si organizatorji prizadevajo pripraviti prireditev brez odpadkov, za udeležence pa bo ob poti na voljo voda iz pitnikov. Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu, kjer bodo v kulturnem programu nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa bosta koncert pripravila še Nipke in Trkaj. Že včeraj se je v okviru pohoda odvil tudi pohod za osnovne in srednje šole, danes pa se bodo učenci in dijaki pomerili še v teku na 3000 metrov.

Na dolenjskem pohod ob zvokih harmonike

Pohodniki so se danes zbrali tudi v Novem mestu, kjer je potekal pohod po približno osem kilometrov dolgi Slakovi poti. Pohodniška pot je bila urejena v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka, njemu v čast pa po pohodu v dvorani Centra biotehnike in turizma pod Trško goro prirejajo še harmonikarsko revijo. Na letošnji 12. reviji se je po pohodu predstavilo več harmonikarskih skupin s skupaj približno 200 harmonikarji.

M. Z., A. P. J., Foto: Borut Živulović (BoBo)