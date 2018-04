Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Martin Čater je imel v zadnji sezoni v svetovnem pokalu tri uvrstitve med deseterico. Največji uspeh je šesto mesto na superveleslalomu v Kvitfjellu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Smučarji so v nedeljo na Krvavcu naredili še zadnje zavoje v tej sezoni, bo pa smučišče še "na voljo" tekmovalcem. Snega je še dovolj, noči pa jasne in dovolj hladne, da sneg pomrzne. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Sorodne novice Čater ubranil državno superveleslalomsko krono Dodaj v

V trenerskem štabu hitrih disciplin verjetno ne bo sprememb

Hadalin državni prvak v kombinaciji

9. april 2018 ob 17:08

Krvavec - MMC RTV SLO

Alpski smučarji sezono končujejo na Krvavcu, kjer se v odličnih razmerah borijo za naslove državnih prvakov in upajo, da bodo lahko trenirali še kakšen teden.

"Proga je bila super. Za ta pomladanski termin res odlična, moje smučanje kar solidno, čeprav prave napadalnosti ni bilo," nam je povedal Martin Čater, potem ko je v nedeljo postal državni prvak v superveleslalomu in je med drugim (tekme so se udeležili nekateri avstrijski reprezentanti) ugnal tudi Romeda Baumanna, ki ima dve zmagi v svetovnem pokalu.

Je težko najti motiv za takšne tekme? "Svetovni pokal me zelo motivira, ko pa prideš na nižji rang, se težje motiviraš, čeprav gre za državni naslov."

Medtem ko slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah, gledano v celoti, letos ni dosegla ciljev, je 25-letni Martin Čater ena redkih pozitivnih izjem: "Zame je bila sezona kar dobra. Sem napredoval. Precej stvari sem izboljšal, dodal sem smuk, kar me res veseli. Bilo je tudi nekaj napak, predvsem v superveleslalomu, ko sem nekajkrat brez potrebe odstopil. Na tem bo treba delati. Biti še naprej hiter, a priti do cilja."

So morda pred novim olimpijskim ciklusom potrebne kakšne spremembe v trenerski ekipi? "Mislim, da bo vse ostalo enako. In tako je v redu. Vsak ve, kaj je njegova naloga. Vsako leto napredujemo tako jaz kot tudi trenerji in serviserji."

O tem, ali bo ostal na smučeh Stoeckli, se bo še odločil. "V kratkem bo padla odločitev, a verjetno ne bo sprememb." Če bodo razmere na Krvavcu, kjer so sicer v nedeljo končali sezono, ostale tako dobre, bo slovenska reprezentanca še lahko trenirala, čeprav spomladanski sneg ni primerljiv s tistim, ki je na tekmah svetovnega pokala.

V torek bo sicer na Krvavcu še tekma državnega prvenstva v smuku, ki bi morala biti 26. marca, a so jo prestavili.

Danes so se smučarji pomerili za državne naslove v kombinaciji. Najboljši je bil Štefan Hadalin, drugo mesto je osvojil Martin Čater, tretjega pa Borut Božič. V ženski konkurenci je v okrnjeni konkurenci zmagala 17-letna Neja Dvornik.

T. O.