V Trentinu bodo v elitnem razredu vozili kar trije Slovenci

Gajser se veseli dirke

14. april 2017 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Karavana motokrosistov bo ta konec tedna prvič v Evropi, natančneje prihaja v Italijo, kjer je na VN Trentina običajno največ slovenskih navijačev.

Ti bodo tokrat pesti lahko stiskali kar za tri tekmovalce, saj bosta ob svetovnem prvaku Timu Gajserju nastopila še Klemen Gerčar in Peter Irt.

Spet upa na vrhunski rezultat

"Zelo se veselim te tekme, saj bo ogromno slovenskih navijačev in vem, da bo vzdušje pravo. Obenem sem vesel, da so končno na sporedu evropske tekme. Počutje je dobro in po uspešnih zadnjih dirkah tudi v Italiji upam na vrhunski rezultat," pred peto dirko sezone razmišlja Gajser.

Dobil zadnje štiri dirke

Tim Gajser je dobil zadnje štiri vožnje (in seveda tudi obe dirki) in se je hitro izstrelil na vrh lestvice, kjer ima pred Italijanom Antonijem Cairolijem 20 točk prednosti.

"Komaj čakam tekmo v Italiji, saj sem šest mesecev res trdo garal. Sem v dobri formi in k sreči brez poškodb. Manjka mi le še tekmovalni ritem, kar pa bom pridobil s tekmami," pred tekmo razmišlja Gerčar, Irt pa je dodal: "Že na začetku priprav sem se pred sezono poškodoval, kar je močno otežilo priprave. Zato nikakor ne morem reči, da sem v najboljši formi, saj sem na motorju šele slab mesec in za mano je samo ena tekma. Upam, da bo dirkaški vikend potekal umirjeno in brez posebnih pritiskov, saj bom lahko tako sproščen in bom užival na motorju. Upam na veliko podporo navijačev, kar mi bo zagotovo dalo dodatnih moči."

Vrstni red po 7. vožnji (od 37): 1. T. GAJSER SLO 156 2. A. CAIROLI ITA 136 3. C. DESALLE BEL 119 4. J. VAN HOREBEEK BEL 116 5. G. PAULIN FRA 112 6. J. BOBRIŠEV RUS 111 7. R. FEBVRE FRA 89 8. K. STRIJBOS BEL 78 9. M. NAGL NEM 73 10. S. SIMPSON VB 70

S. J.