V tropskih razmerah v Skopju boj za prestižni evropski superpokal

7. avgust 2017 ob 16:42

Skopje - MMC RTV SLO

V torek se bosta na stadionu Filipa II. v Skopju na tekmi za evropski superpokal srečala zmagovalec Lige prvakov Real Madrid in zmagovalec Evropske lige Manchester United.

Cristiano Ronaldo se je šele pred kratkim priključil treningom, potem ko mu je klub podaljšal dopust zaradi igranja za Portugalsko na junijskem Pokalu konfederacij. Veliko opravka je imel tudi s sodiščem, kjer se je branil obtožb utaje davkov. Zelo verjetno ne bo igral v torek.

"Moral se je spočiti. Imel je dopust, to je pomembno. Real Madrid je institucija z velikimi ambicijami. Vsi vemo, kaj to pomeni; ko končaš sezono tako, kot mi lansko, to pomaga, da v novi sezoni poskušaš ponoviti te uspehe," je pojasnil trener Zinedine Zidane, ki ga v nedeljo čaka tudi prva tekma španskega superpokala proti Barceloni.

Realu ni uspelo zmagati na nobeni izmed pripravljalnih tekem na turneji po ZDA, kjer se je meril tudi z rdečimi vragi. Tekma se je končala z 1:1, po enajstmetrovkah pa je bil uspešnejši United.

United precej bolj zapravljal poleti

Madridčani so se poleti okrepili z Danijem Ceballosom iz Betisa in Theom Hernandezom iz madridskega Atletica. Precej več so zapravljali rdeči vragi. Zmagovalec Evropske lige je v svoje vrste pripeljal branilca Victorja Lindelofa iz Benfice, vezista Nemanjo Matića iz Chelseaja in napadalca Romeluja Lukakuja iz Evertona. Pripravljalno obdobje so sklenili z zmago proti Sampdorii z 2:1 v Dublinu. Tekma proti Realu bo zadnja pred začetkom Premier lige, ko v nedeljo na Old Trafford prihaja West Ham.

Mourinho lovi prvi evropski superpokal

Jose Mourinho v izjemni trenerski karieri še ni slavil v evropskem superpokalu. S Chelseajem je leta 2013 izgubil proti Bayernu po enajstmetrovkah. Zdaj se bo meril proti klubu, ki ga je vodil tri leta (od 2010 do 2013) in od katerega se ni poslovil v ravno najboljših odnosih.

"To je nekaj, kar sem prestal že velikokrat. Ko sem zapustil Porto, sem se z njim srečal že čez dva meseca v Ligi prvakov. Prav tako sem zapustil Chelsea in se z njim čez nekaj mesecev srečal kot trener Manchester Uniteda. Nikoli ne gledam na to tako, da igram proti svojemu nekdanjemu klubu. Na Real gledam kot na velik klub, evropskega prvaka in proti kateremu je vedno prisotna velika motivacija," je razlagal Portugalec.

Real Madrid je evropski superpokal dobil v letih 2002, 2014 in 2016 ter bil finalist 1998 in 2000. Z zmago bi postal prvi, ki bi mu uspelo zapored osvojiti to lovoriko po Milanu 1989 in 1990. Prav tako bi postal edini s štirimi tovrstnimi lovorikami, po pet jih imata Barcelona in Milan. Manchester United je superpokal dobil leta 1991, finalist pa je bil 1999 in 2008.

V Skopju je pravi vročinski val, ves teden se bodo temperature gibale okoli 40 stopinj Celzija.

Evropski superpokal, Skopje, torek ob 20.45:

REAL MADRID - MANCHESTER UNITED



Verjetni postavi:



Real Madrid: Navas, Ramos, Hernandez, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale, Isco, Benzema.



Man. United: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Blind, Matić, Herrera, Pogba, Mhitarjan, Martial, Lukaku.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

