V Vidmu tragična smrt kapetana Fiorentine

Preložene vse nedeljske tekme 27. kroga italijanskega prvenstva

4. marec 2018 ob 12:59,

zadnji poseg: 4. marec 2018 ob 15:20

Videm - MMC RTV SLO, STA

Italijanski nogomet je pretresla tragedija, saj so pred nedeljsko tekmo Serie A med Udinesejem in Fiorentino v hotelski sobi v Vidmu našli mrtvega kapetana Fiorentine Davideja Astorija.

31-letni branilec je v hotelu La' di Moret najverjetneje umrl med spanjem zaradi zastoja srca, piše Gazzetta dello Sport. Zjutraj ga ni bilo na zajtrku, zato ga je ob 9.30 maser odšel iskat v sobo, kjer pa mu ni več mogel pomagati. Zdravniško osebje ga niti ni poskušalo oživljati. Zadnji ga je sinoči približno ob 23.30 videl vratar Marco Sportiello.

"Fiorentina je globoko pretresena in prisiljena sporočiti, da je umrl njen kapetan Davide Astori," je v izjavi za javnost zapisala Fiorentina in pozvala medije k spoštovanju njegove družine pri objavljanju o smrti Astorija, ki je med letoma 2011 in 2017 14-krat oblekel tudi dres italijanske reprezentance.

Leta 2013 je igral na Pokalu konfederacij v Braziliji in na tekmi za tretje mesto proti Urugvaju dosegel svoj edini zadetek za azzurre.

Zaradi tragičnega dogodka so preložili vse današnje tekme italijanskega prvenstva, vključno z večernim derbijem Milan - Inter. Astori je med letoma 2008 in 2014 igral za Cagliari, nato pa še za Romo (2014/15). Vzgojen je bil sicer pri Milanu.

Z dekletom Francesco ima dve leti staro hčer.

