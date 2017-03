Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 25 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc je lani v Vikersundu zmagal kljub padcu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

TV SLO 2/MMC: Kvalifikacije so se ob 20.45 le začele

Prenos kvalifikacij na TV Slovenija 2 in MMC-ju

17. marec 2017 ob 12:26,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 21:00

Vikersund - MMC RTV SLO/STA

Smučarji skakalci so na norveški turneji na zadnjem prizorišču v Vikersundu, kjer leži največja letalnica na svetu. Po težavah z vetrom pravkar potekajo kvalifikacije, začele so se šele ob 20.45.

Spored je bil večkrat spremenjen. Zaradi odpovedane tekme v Lillehammerju so sprva načrtovali, da bodo danes v Vikersundu izpeljali tekmo z eno serijo, a bodo zdaj poskušali izpeljati vsaj kvalifikacije. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.



Kvalifikacije, ki bodo štele v izide turneje Raw Air, so bile sicer najprej predvidene za 19.30, a nato preložene na poznejši termin, saj so morali prej letalci opraviti še uradni trening. Na treningu je imel najdaljši polet Avstrijec Manuel Fettner, ki je pristal pri 235,5 metra. Od Slovencev je najdlje letel Anže Semenič (200 m), Peter Prevc je skočil 135 m. Dolgih poletov je bilo malo, pogosto so tudi menjali zaletna mesta.

V spodnji FIS-ovi aplikaciji lahko spremljate izide kvalifikacij. Na štartni listi je kar 73 skakalcev.



V soboto bo ekipna tekma, v nedeljo pa posamična.

Raw Air turneja

Vrstni red (7/10): točke 1. S. KRAFT AVT 1237,1 2. A. WELLINGER NEM 1231,8 3. M. EISENBICHLER NEM 1206,2 4. A. STJERNEN NOR 1200,8 5. J. A. FORFANG NOR 1164,9 6. P. PREVC SLO 1160,0 7. K. STOCH POL 1147,0 8. R. FREITAG NEM 1137,6 9. P. ZYLA POL 1127,8 10. D. ITO JAP 1124,7 ... 18. J. DAMJAN SLO 1016,7 29. N. DEŽMAN SLO 740,8 41. J. TEPEŠ SLO 531,1 43. A. SEMENIČ SLO 517,4 45. T. BARTOL SLO 504,2 53. A. LANIŠEK SLO 383,3 56. D. PREVC SLO 367,3

S. J., M. R.