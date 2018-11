V vojnem stanju dvoboj z visokimi in fizično močnimi Ukrajinci

Mesiček v reprezentanco po dvig forme

28. november 2018 ob 09:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je slovenska reprezentanca močno oslabljena, pa Rado Trifunović od varovancev zahteva borbenost do zadnjega. Na prvem obračunu mu skrbi povzročata višina in fizična moč Ukrajine.

V ponedeljek je selektor zbral 13 košarkarjev, na katere računa v petem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija si je s slabimi rezultati, ko je na osmih tekmah le dvakrat zmagala, vrata na Kitajsko že zaprla, Trifunović pa se znova sooča s težavami glede sestave moštva. Fibin sistem kvalifikacij že tako ali tako poskrbi za odsotnost številnih košarkarjev, saj se najmočnejši tekmovanji na svetu – Liga NBA in Evroliga – v oknih med sezono ne prekinjata, hkrati pa se vrstijo še odpovedi zaradi poškodb oziroma klubskih obveznosti. Čeprav klub neposredno ne sme prepovedati igralcu sodelovanja v reprezentanci, pa so košarkarji razpeti med sredinami, kjer si služijo kruh, in izbranimi vrstami. Nasvet delodajalca je vendarle težko preslišati.

V Trifunovićevi vrsti tokrat manjka kar osem košarkarjev, ki so lani v pravljičnem Carigradu stopili na evropski vrh. Poleg manjkajočih petih NBA-jevcev in evroligašev je selektor iz lanske zlate dvanajsterice ostal še brez Gašperja Vidmarja, ki je prosil za počitek, Saše Zagorca, ki je mesto prepustil mlajšim, in Alekseja Nikolića, ki ga je prečrtal, ker je septembra po selektorjev besedah odpovedal prepozno. Enako je storil z Žanom Markom Šiškom, zaradi poškodbe pa bo manjkal še en oganizator igre, Luke Rupnika, naknadno se je poškodoval Jan Špan, prečrtati pa je moral še Miho Lapornika, ki je dal prednost klubu.

Slovenijo prvi obračun čaka v četrtek ob 18.00, ko se v Ukrajino podaja kljub vojnemu stanju, ki je začelo veljati s sredo. Srečanje bo v Zaporožju na jugovzhodu države, ki je od Mariupola, kamor so bile namenjene ukrajinske ladje, ki so jih zasegli ruski specialci, oddaljeno dobrih 200 kilometrov. "Priznam, da se Ukrajine kar malce bojim, saj gre za neugodno ekipo, ki nam še posebej v položaju, kakršnem smo, ne ustreza. Je stabilna ekipa, ki ima izjemno močne košarkarje, ki so visoki in široki čez ramena. Pričakujemo lahko veliko igre pod koš in na to moramo biti dobro pripravljeni. Z izjemo Dimca tokrat nimamo pravih orožij zanje," je Trifunović dejal glede Ukrajine, s katero se bo Slovenija v teh kvalifikacijah pomerila prvič, pred tem pa jo je na 13 medsebojnih tekmah premagala kar 11-krat. V nedeljo (17.00) sledi še domači dvoboj z Latvijo.

Dimec edini klasični center

Že skoraj vse kvalifikacije ima Slovenija – z izjemo septembra, ko sta igrala Vidmar in Anthony Randolph – težave pod obročema. Tako bodo morali na položaju petice igrati tudi košarkarji, ki so celo po "osnovni izobrazbi" krila, edini klasični center pa je v ekipi Žiga Dimec, ki je zadnjo akcijo izpustil, saj je tako ob podpisu pogodbe pogojeval nemški Bayreuth, s katerim pa se je medtem trenutno najvišji slovenski reprezentant že razšel.

"Nisem v igralnem ritmu, saj nisem dobil veliko priložnosti. Vendar pa sem treniral in prihajam v reprezentanco pripravljen, kot moram biti. Veselim se že, da bom znova igral. Žal sem imel v Nemčiji nesrečo, da je igralec, namesto katerega sem prišel, predčasno okreval po poškodbi. Potem se je trener, ker ni imel klub v proračunu dovolj denarja, odločil, da ne bom ostal," je povedal Dimec, ki si je že našel novo sredino. Kariero bo nadaljeval v Litvi pri Lietkabelisu iz Panevežysa, s katerim bo zaigral tudi v Evropskem pokalu.

Bolje se je na severu Bavarske pri Bayreuthu znašel Gregor Hrovat, ki se je septembra s selektorjem dogovoril, da z namenom, da se dobro ustali v novem klubu, izpusti reprezentančno akcijo. To mu je uspelo in je postal eden nosilcev kluba. Zdaj bo ob vseh odsotnostih 24-letni Koprčan ključen mož tudi izbrane vrste: "Veselil sem se zbora reprezentance. Vedno je čast in ponos predstavljati državo. Ekipa je na novo sestavljena, veliko imamo mladih igralcev in zato mislim, da se moramo predvsem osredotočati nase. Pokazati moramo pravo željo, energijo in borbenost. To nas mora krasiti na teh tekmah."

V reprezentanco po dvig forme

Podobno pomembna vloga najverjetneje čaka tudi Blaža Mesička, ki je reprezentančni debi dočakal junija, poleg pa je bil tudi septembra. Morda bo celo pomagal pri organizaciji napadov, kot je ob težavah Petrola Olimpije v zadnjem času, ko zmaji niso imeli pravega 'playa' in je tudi Mesi odigral na tej poziciji. V ekipi je edini košarkar slovenskih prvakov, ki so sicer svetovali svojim igralcem – slovenski trojici, Ukrajincu Jusufu Sanonu in reprezentantu BiH Aleksandru Laziću –, da ostanejo v Ljubljani in reprezentančni premor izkoristijo za uigravanje z novim trenerjem Sašo Nikitovićem.

"Nihče nam ni nič zagrozil, le priporočili so nam, da ostanemo v Ljubljani, da bi se čim bolj uigrali z novim trenerjem. Odločil sem se, da reprezentanci ne bom rekel ne. Tu bom skušal popraviti slabšo formo in se v klub vrniti boljši. Če bo ta odločitev vplivala na mojo vlogo v ekipi, bom naredil vse, da si minute izborim nazaj. Nam je pa novi trener zagotovil, da vsi pri njem začenjamo z ničle. Vsem nam je zelo všeč. Ima veliko energije tako na tekmah kot na treningih, na katerih delamo veliko več in intenzivneje, kot smo prej. Morda smo potrebovali to menjavo glede na zaspan začetek sezone. Upam, da bo prineslo rezultat," je povedal Mesiček, ki prihod novega trenerja vidi tudi kot novo priložnost, saj je bil pred tem že praktično na izhodnih vratih zmajevega gnezda.

Tilen Jamnik