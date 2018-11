Anže Lanišek je bil v kvalifikacijah najboljši Slovenec. Foto: BoBo Dodaj v

V Wisli ob 16. uri ekipna tekma, prenos na TV SLO 2

Slovenska četverica: Lanišek, Pavlovčič, Naglič, Zajc

17. november 2018 ob 12:22

Wisla - MMC RTV SLO

V Wisli bo danes prva tekma skakalcev v novi sezoni svetovnega pokala. Na ekipni tekmi bo nastopilo 11 reprezentanc, prva serija se bo začela ob 16. uri.

Od Slovencev bodo skakali Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič in Timi Zajc. Favoriti so Poljaki in Nemci. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenski skakalci v petek na obeh treningih in v kvalifikacijah za jutrišnjo posamično tekmo niso blesteli. Tim Zajc je imel na drugem treningu peti izid, v kvalifikacijskem skoku pa je največ pokazal Anže Lanišek, ki je zasedel 13. mesto. Glede na videno naj bi se borili za četrto ali peto mesto.

T. O.