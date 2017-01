V Wisli potekajo kvalifikacije, ob 16.00 druga tekma

Prenos tekme na TV SLO 2 in MMC-ju

15. januar 2017 ob 13:32,

zadnji poseg: 15. januar 2017 ob 14:31

Wisla

Na skakalnici Adama Malysza v Wisli se bo ob 16.00 začela druga tekma za svetovni pokal, trenutno pa potekajo kvalifikacije.

Nastop na tekmi si bo skušalo zagotoviti šest slovenskih skakalcev, Domen Prevc pa ima z drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala nastop zagotovljen. V soboto je zasedel peto mesto. Jurij Tepeš je bil 15., Jernej Damjan 16., Cene Prevc pa po težavah s smučko 26. V finale se ni prebil Bor Pavlovčič, ki je bil 41. V petkovih kvalifikacijah sta izpadla Anže Semenič in Aljaž Osterc.

Za popolno poljsko slavje je poskrbel Kamil Stoch, ki je prvič zmagal v Wisli. Zmagovalec novoletne turneje je v imenitni formi in je zdaj tudi nosilec rumene majice. Za njim je v svetovnem pokalu Domen Prevc, tretji pa je Norvežan Daniel Andre Tande.

Drugo tekmo dobil Zupančič, Lanišek drugi

V Garmisch-Partenkirchnu so izpeljali drugo tekmo celinskega pokala in znova so bili slovenski skakalci odlični. Na najvišjo stopničko se je zavihtel Miran Zupančič, ki je skočil 134 in 129 m. Zupančič, ki je bil v soboto tretji, je drugič zmagal v celinskem pokalu. Drugi je bil Anže Lanišek, ki je v soboto na olimpijski skakalnici premočno zmagal. Tretji je bil Norvežan Nymoen Soeberg. Nejc Dežman je bil deseti, Jaka Hvala 13., Tilen Bartol 20., Matjaž Pungertar 22., Rok Justin pa 26.

T. J.