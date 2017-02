V zadnjih letih so se slovenski skakalci v Saporu izvrstno znašli

Letos v Azijo odpotovali vsi najboljši

9. februar 2017 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred smučarskimi skakalci je azijska turneja, kjer se bodo ustavili v tradicionalnem prizorišču svetovnega pokala Saporu in prvič v Pjongčangu, ki bo čez eno leto gostil olimpijske igre.

V Saporu je bila po navadi konkurenca okrnjena, letos pa so na Daljni vzhod odpotovali vsi najboljši skakalci na čelu z nosilcem rumene majice Kamilom Stochom, drugim v skupnem seštevku Danielom Andrejem Tandejem, zmagovalcem obeh tekem v Oberstdorfu Stefanom Kraftom in Andreasom Wellingerjem, ki je trenutno v imenitni formi, saj so v Aziji v manj kot enem tednu na sporedu štiri tekme in preizkus olimpijske naprave.

Enaka sedmerica kot na zadnjih tekmah

V sredo se je na pot podala slovenska ekipa, ki ostaja nespremenjena. Tako kot v Willingenu in v Oberstdorfu bodo nastopili bratje Peter, Cene in Domen Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan, Anže Lanišek in Anže Semenič. Prejšnji konec tedna so slovenski orli na poletih, kjer so znova dokazali, da imajo prave letalne občutke, poskrbeli za dobro popotnico pred nadaljevanjem sezone. Na nedeljski tekmi jih je šest osvojilo točke, trije pa so bili med najboljšimi sedmimi, Tepeš celo tretji, Peter Prevc pa tik za njim. Štiri tekme v Aziji bodo zadnje pred enim izmed vrhuncev sezone, svetovnim prvenstvom v Lahtiju, kjer prvi skoki tekmovalce čakajo 24. februarja.

Skakalnica Okurajama je ob letalnicah v Vikersundu in Planici, kjer je zmagal tudi na Bloudkovi velikanki, naprava, kjer je Peter Prevc največkrat zmagal – trikrat. Po sanjski lanski sezoni je imel letos ogromno težav, a v zadnjem času ves čas stopnjeval izide in na poletih v Oberstdorfu ujel korak s svetovnim vrhom. Vseeno pravi, da ni v formi, ko bi lahko kar koli napovedoval, in tako si tudi ne postavlja ciljev za naprej.

Dvakrat na prvih treh mestih trije Slovenci

"V Saporu se mi je že vse zgodilo. Ljudje smo hitro taki, da si zapomnimo samo dobre stvari, slabe pa hočemo pozabiti. Vsaka skakalnica ti lahko prinese lahko in dobro in slabo stvar. Letos sem na lasti koži občutil, da se mi večkrat zgodijo slabše stvari. Grem iz dneva v dan. Tudi v Saporu sem končal že pri dnu in pri vrhu skakalnice. Ne morem iti tja z nobenimi jasnimi pričakovanji. Moram biti osredotočen nase," je pred odhodom na Japonsko povedal najboljši skakalec lanske zime.

Ob teh treh zmagah je bil v Saporu še enkrat drugi in enkrat tretji. Ko je pred tremi leti na Okurajami prvič zmagal, je bil drugi Damjan. Naslednji dan sta mesti zamenjala, Damjan pa je prvič v karieri zmagal. Na stopničkah jima je družbo delal letos poškodovani Robert Kranjec in prvič so na vseh treh mestih zmagovalnega odra stali slovenski skakalci.

V Saporu lahko razplet kroji veter

Prevc je pred Kraftom in Romanom Koudelko slavil tudi pred dvema letoma. Na drugi tekmi je nato zasedel tretje mesto. Tudi lani so prva tri mesta zasedli Slovenci. Na prvi tekmi je bil najboljši Peter Prevc, drugo mesto je zasedel Domen, tretji pa je bil Kranjec. Drugo tekmo je dobil Norvežan Anders Fannemel pred rojakom Johannom Andrejem Forfangom, ki pa ju letos ne bo na Japonsko.

Po tretjem mestu v Oberstdorfu gre, kot pravi, v Saporo, kjer so vetrovne razmere precej spremenljive, popolnoma sproščen Tepeš, ki je na Okurajami najboljšo uvrstitev dosegel pred dvema letoma, ko je bil peti: "Saporo zna biti kar vetroven. Tja je treba iti z manjšimi pričakovanji, saj se hitro lahko zarečeš in si v težavah. Velikokrat piha, velikokrat je tudi sneg in hitro se menjajo vremenske razmere. Grem pa sproščen, ker je letošnja sezona boljša kot prejšnje. Bolje skačem tudi v slabših razmerah, kar mi prej ni uspevalo, to pa sem si tudi želel pred zimo. Čeprav imam kakšen spodrsljaj, ni tragedija."

Svetovni pokal v Pjongčangu prvič

Prva tekma bo v Saporu v soboto ob 8.30, druga pa v noči na nedeljo ob 2.00. Okurajama, kjer ima uradno s 143,5 m rekord Fannemel, Lanišek pa je bil pred dvema letoma na kontinentalnem pokalu še tri metre daljši, je skakalcem dobro znana. Zato pa je večja neznanka leta 2008 zgrajena naprava v skakalnem centru Alpensia v Pjongčangu, kjer so bile doslej le tekme celinskega pokala, a so bili tudi na teh slovenski skakalci uspešni.

Tepeš je leta 2009 na srednji napravi, kjer sicer zdaj ne bo tekme, že stal na odru za zmagovalce. Matjaž Pungertar je pred petimi leti zmagal v celinskem pokalu, Rok Justin pa lani na tekmi pokala FIS. Rekord velike skakalnice ima Avstrijec Mario Seidl, znaša pa 142 m. Tekmi bosta v sredo ob 12.00 in v četrtek ob 11.00. Prenose vseh štirih tekem boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

SKUPNI VRSTNI RED Po 17. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 1.067 točk

2. D. A. TANDE NOR 953 3. S. KRAFT AVT 920 4. D. PREVC SLO 867 5. M. HAYBÖCK AVT 604 6. M. KOT POL 597 7. A. WELLINGER NEM 578 8. M. FETTNER AVT 545 9. M. EISENBICH. NEM 518 10. P. ZYLA POL 464 11. R. FREITAG NEM 387 12. P. PREVC SLO 349 18. J. TEPEŠ SLO 249 27. J. DAMJAN SLO 90 34. C. PREVC SLO 67 51. A. SEMENIČ SLO 11 52. A. LANIŠEK SLO 10 60. B. PAVLOVČIČ SLO 3 POKAL NARODOV Po 20. tekmah (od 33) 1. POLJSKA 3.737 točk 2. AVSTRIJA 3.427 3. NEMČIJA 3.360 4. SLOVENIJA 2.396 5. NORVEŠKA 2.315 6. ČEŠKA 600



Tilen Jamnik