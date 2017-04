Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Eden Hazard je v prvem polčasu dvakrat poskrbel za val navdušenja na tribunah Stamford Bridgea. Foto: Reuters Hazard je v 35. minuti sicer zapravil strel z bele točke - Willy Caballero je uganil njegovo namero -, a je nato odbito žogo vseeno pospravil v mrežo za 2:1. Foto: Reuters Sergio Agüero je kaznoval napako Thibauta Courtoisa, a do konca tekme se mu ni uspelo še drugič vpisati med strelce. Foto: Reuters Že je kazalo, da bo Divock Origi (na fotografiji) junak zmage Liverpoola nad Bournemouthom na Anfieldu, a je rdečim slavje v zaključku tekme z izenačujočim zadetkom preprečil prvi strelec gostujoče ekipe Joshua King. Foto: Reuters Mesut Özil in Theo Walcott sta pokopala West Ham United na Emiratesu. Foto: Reuters Dele Alli je v končnici tekme poravnal izid na stadionu Liberty v Swanseaju, nato pa so gostitelji doživeli pravi kolaps in v sodnikovem dodatku prejeli še dva zadetka ter ostali brez točk, čeprav so vodili večji del tekme. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V zahodnem Londonu nazdravljajo Hazardu

Preobrat Tottenhama v Swanseaju

5. april 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 23:19

London/Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so dobili veliki derbi 31. kroga Premier lige. Na Stamford Bridgeu so z 2:1 premagali Manchester City, junak tekme je bil Eden Hazard.

Gostitelji so derbi začeli odlično, v vodstvo so smuknili že po sedmih minutah, ko se je med strelce vpisal Eden Hazard, ki je zadel po podaji Cesarja Azpilicuete z desne strani. Žoga se je na poti v mrežo rahlo odbila od gostujočega branilca, Willy Caballero je bil brez moči.

Vseeno so se gostje z Etihada vrnili. V 26. minuti je izid poravnal Sergio Agüero. Chelseajev vratar Thibaut Courtois si je privoščil gromozansko napako. Podal je naravnost na nogo Davida Silve, ki je vtekel v kazenski prostor in nevarno sprožil. Belgijski reprezentančni vratar je prvi strel sicer ubranil, a je odbito žogo v mrežo brez težav pospravil Agüero. 1:1.

Hazard zapravil 11-m, odbitek pospravil v mrežo

Varovanci Pepa Guardiole so prevzeli pobudo na zelenici, kmalu zatem bi lahko povedli, ko je nevarno zapretil Leroy Sane, a se je Courtois vsaj za silo oddolžil za napako ob zadetku gostov. Gol je nekako 'visel' v zraku, padel pa je - v Cityjevo mrežo. Po dobre pol ure igre si je Fernandinho privoščil novo veliko napako, v kazenskem prostoru je podrl Pedra Rodrigueza, glavnemu sodniku Miku Deanu ni preostalo drugega kot to, da je pokazal na belo točko. Odgovornost je na svoja pleča prevzel Hazard, ki je najstrožjo kazen sicer zapravil, a je nato odbito žogo vseeno strpal v mrežo za 2:1.

Agüero zapravil kopico priložnosti

V nadaljevanju sta si obe ekipi priigrali nekaj zrelih priložnosti, še posebej je bil za gostujočo obrambo nevaren Hazard, ki bi lahko v 76. minuti dosegel hat-trick. Nevarni so bili tudi gostje, Agüero je priložnosti zapravljal kot po tekočem traku, v 91. minuti je zapravil še zadnjo za remi in veliko točko, ko je po visoki žogi z leve strani nastreljal Courtoisovo koleno. Varovanci Antonia Conteja so zdržali pritisk, tekmo pripeljali do konca in poskrbeli, da se je prvič na trenerski poti Guardiole zgodilo, da je Španec izgubil oba prvenstvena obračuna proti isti ekipi v isti sezoni.

31. krog, sredine tekme:

ARSENAL - WEST HAM 3:0 (0:0)

Özil 58., Walcott 68., Giroud 83.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 4:2 (3:2)

Marković 14., Niasse 27., Hernandez 33., Maguire 70.; Negredo 5., De Roon 45.

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 3:1 (1:1)

Redmond 45., Jošida 84., Ward-Prowse 85.; Benteke 31.

SWANSEA - TOTTENHAM 1:3 (1:0)

Routledge 11.; Alli 88., Son 91., Eriksen 94.

CHELSEA - MANCHESTER CITY 2:1 (2:1)

Hazard 10., 35.; Agüero 26.

Hazard (Chelsea) je v 35. minuti zapravil 11-m.

Chelsea: Courtois, Zouma (46./Matić), Luiz, Cahill, Azpilicueta, Kante, Fabregas (81./Willian), Alonso, Pedro, Hazard (90./Loftus-Cheek), Costa.

Man City: Caballero, Navas, Kompany, Stones, Clichy, Fernandinho, Delph, De Bruyne (79./Sterling), Silva, Sane (85./Nolito), Agüero.

Sodnik: Mike Dean

LIVERPOOL - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Coutinho 40., Origi 59; Afobe 7., King 87.

Torkove tekme:

BURNLEY - STOKE CITY 1:0 (0:0)

Boyd 58.

LEICESTER - SUNDERLAND 2:0 (0:0)

Slimani 69., Vardy 78.

WATFORD - WEST BROMWICH 2:0 (1:0)

Niang 13., Deeney 49.

RK: Britos 65./Watford

MANCHESTER UNITED - EVERTON 1:1 (0:1)

Ibrahimović 94./11-m; Jagielka 22.

RK: Williams 93./Everton

Lestvica: CHELSEA 30 23 3 4 62:24 72 TOTTENHAM 30 19 8 3 60:22 65 LIVERPOOL 31 17 9 5 66:39 60 MANCHESTER CITY 30 17 7 6 57:34 58 ARSENAL 29 16 6 7 61:36 54 MANCHESTER UTD. 29 14 12 3 43:24 54 EVERTON 31 14 9 8 53:34 51 WEST BROMWICH 31 12 8 11 39:40 44 SOUTHAMPTON 29 10 7 12 37:38 37 WATFORD 30 10 7 13 36:48 37 LEICESTER 30 10 6 14 37:47 36 STOKE CITY 31 9 9 13 33:45 36 BOURNEMOUTH 31 9 8 14 44:56 35 BURNLEY 31 10 5 16 32:44 35 WEST HAM 31 9 6 16 41:57 33 CRYSTAL PALACE 30 9 4 17 39:50 31 HULL CITY 31 8 6 17 32:61 30 SWANSEA 31 8 4 19 36:64 28 MIDDLESBROUGH 30 4 11 15 22:37 23 SUNDERLAND 30 5 5 20 24:53 20

M. L.