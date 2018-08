Poudarki Po seriji menjav ob koncu preobrat Rome Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Alexis Sanchez je zaznamoval dvoboj Manchester Uniteda in Real Madrida v Miamiju. Foto: EPA Jose Mourinho in Julen Lopetegui sta pod drobnogledom že med pripravami. Portugalec znova dviga prah z izjavami, Man United pa do srečanja z Realom ni ravno prepričal navijačem. Bask je v izjemno nehvaležnem položaju, čez noč je bil odpuščen kot selektor Španije, v Madridu pa je stopil v velike čevlje Zinedina Zidana, nato pa ostal še brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda. Foto: EPA Dodaj v

V ZDA Real izgubil z Man Unitedom, Barca z Romo

Ponesrečen debi Lopeteguija na klopi evropskih prvakov

1. avgust 2018 ob 09:19

Miami,Arlington - MMC RTV SLO

Nogomet čez lužo je zares drugačen, saj sta na isti dan v ZDA izgubila tako Real Madrid kot Barcelona. Na tako imenovanem mednarodnem pokalu prvakov so evropski prvaki klonili pred Manchester Unitedom (1:2), španski prvak pa znova pred Romo (2:4).

Z goloma Alexisa Sancheza in Anderja Herrere iz uvodne pol ure dvoboja v Miamiju so rdeči vragi dobili pripravljalni dvoboj z Realom, za katerega je ob izteku 1. polčasa zadel Karim Benzema. Tik pred začetkom SP-ja v Rusiji neslavno odpuščeni selektor Španije Julen Lopetegui je na klopi Madridčanov debitiral s porazom, začetni vtis pa bo na turneji po ZDA lahko še popravil na srečanjih z Juventusom in Romo.

Po 3 remijih in porazu končno zmaga

Nasprotno je Manchester United že sklenil z ameriško turnejo, kjer je v sklopu mednarodnega pokala prvakov predtem trikrat remiziral in izgubil z Liverpoolom, po valu kritik na račun Joseja Mourinha, pa so Angleži odgovorili s prestižno zmago. Manchester United odpre angleško prvenstvo 9. avgusta na dvoboju z Leicester Cityjem.

Real Madrid bo takrat ravno zaključil popotovanje po ZDA, saj ga prva uradna tekma nove sezone čaka 15. avgusta, ko se bo v evropskem superpokalu v Tallinnu pomeril z mestnim tekmecem in prvakom Evropske lige Atleticom Madridom.

Preobrat Rome v zadnje četrt ure

V Arlingtonu, v Teksasu, sta se ponoči po evropskem času v okviru iste serije pripravljalnih tekem pomerila Barcelona in Roma, tekmeca iz spomladanskega četrtfinala Lige prvakov. Znova so bili boljši Rimljani, tudi tokrat ni manjkalo golov. Katalonci so povedli prek Rafinhe, Stephan El Shaarawy je izenačil v 1. polčasu. Novince v dresu blaugrane Brazilec Malcom je v 49. minuti zadel za vnovično vodstvo španskih prvakov, a po kopici menjav na obeh straneh so Italijani ob koncu tekme v vsega osmih minutah natresli kar tri gole za zmago s 4:2 (Alessandro Florenzi, Bryan Cristante in Diego Perotti).

Sočasno je Tottenham v Minneapolisu z 1:0 premagal Milan, odločil je francoski vezist Georges-Kevin N'Koudou v 47. minuti.

To. G.