V živo: Ilka Štuhec napada z 2. mesta, poškodba Lare Gut

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

10. februar 2017 ob 06:54,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 13:01

St. Moritz - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v St. Moritzu poteka alpska kombinacija, kjer se z medaljo spogleduje najboljša slovenska smučarka Ilka Štuhec.

Ob 13.00 se je začel slalomski del kombinacije. Ana Bucik je nastopila prva, a že po nekaj zavojih končala v snegu. Nastopili bosta še Ilka Štuhec (2. po smuku) in Maruša Ferk (12.).

Pomembna sprememba se je zgodila nekaj minut pred začetkom smuka, ko so organizatorji zaradi slabe vremenske napovedi znižali štart smuka, kar pomeni minus za specialistke v smuku. Ilka Štuhec po polovici tekme zaseda drugo mesto, za vodilno Sofio Goggio zaostaja za 12 stotink.

Pred dnevi je trenirala slalom

Vožnja 26-letne Mariborčanke ni bila brezhibna, saj je naredila nekaj manjših napak: "Ni bilo najboljše. Čutila sem, da bi lahko odpeljala boljše, a zdaj je to za menoj, pred menoj pa slalom. Nisem ga pozabila, v zadnjih dneh sem ga nekaj trenirala." Maruša Ferk je dosegla trenutno 12. čas, Ana Bucik pa 29.

Poškodba Lare Gut na slalomskem ogrevanju

V boju za zlato izjemno dobro kaže Wendy Holdener. Odlična slalomistka na sedmem mestu zaostaja le za 94 stotink sekunde. Kje so ostale vrhunske smučarke? Lara Gut je tretja, Lindsey Vonn pa šesta. Novinarka TV Slovenija Polona Bertoncelj je sporočila, da se je na slalomskem ogrevanju poškodovala Gutova. V bolnišnico so jo odpeljali s helikopterjem. Kako huda je poškodba, še ni znano. Na štartu slaloma je ne bo.

Ilka Štuhec je bila najhitrejša na obeh treningih smuka (medalje v tej disciplini se bodo delile v nedeljo), za dobro popotnico pa ima tudi zmago v edini letošnji kombinaciji.

Slalomski del kombinacije se bo začel ob 13.00.

V Vailu je pred dvema letoma zlato v tej disciplini osvojila Tina Maze, Ilka Štuhec je bila sedma.

Vrstni red po smuku: 1. S. GOGGIA ITA 1:16,90 2. I. ŠTUHEC SLO +0,12 3. L. GUT ŠVI 0,43 4. M. GISIN ŠVI 0,57 5. L. ROSS ZDA 0,67 6. L. VONN ZDA 0,85 7. W. HOLDENER ŠVI 0,94 8. A.-S. BARTHET FRA 1,22 9. E. CURTONI ITA 1,32 . R. MOWINCKEL NOR 1,32 11. M. KIRCHGASSER AVT 1,33 12. M. FERK SLO 1,41 13. D. FEIERABEND ŠVI 1,48 14. C. SCHEYER AVT 1,55 15. F. BRIGNONE ITA 1,61 29. A. BUCIK SLO 3,52

