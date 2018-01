Neponovljiva Mikaela v Kranjski Gori slavi 40. zmago kariere

Slovensko čast z 20. mestom rešila Maruša Ferk

7. januar 2018 ob 09:14

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 13:34

Kranjska Gora

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin nadaljuje s svojimi dih jemajočimi predstavami, tako da je v Kranjski Gori še tretjič zapored postala zlata lisička. Po veleslalomu je prepričljivo slavila še v slalomu. Najboljša Slovenka Maruša Ferk (20.).

22-letna ameriška šampionka je tako v svetovnem pokalu prišla že do 40. zmage v karieri, kar je verjetno neponovljiv dosežek. Na nedeljskem slalomu si je udobno prednost privozila že v prvi vožnji, ko je najbližjo Frido Hansdotter prehitela za 1,47 sekunde, v drugo pa suvereno ubranila prednost. Hansdotterjeva je tudi na koncu osvojila drugo mesto, tretja je bila Wendy Holdener.

"Nekaj težav sem imela v spodnjem delu, vendar sem se ves čas borila. Dobro sem se počutila in uživala v nastopu," je takoj po zmagi za TV Slovenija skromno povedala Shiffrinova, ki v letu 2018 še ne pozna poraza.



Do točk le ena Slovenka

Slovenski tabor z drugim dne 54. Zlate lisice ne more biti najbolj zadovoljen. Po odstopu glavne favoritinje Ane Bucik v prvem nastopu je po prvi vožnji presenetljivo najbolje kazalo Klari Livk, ki je zasedla kar 18. mesto, vendar je tudi sama v drugo odstopila. Slovensko čast je tako ubranila le Maruša Ferk, ki pa po zaostanku petih sekund v prvi vožnji (21. mesto), v drugo ni mogla storiti kaj več in zasedla 20. mesto. Preostale tri Slovenke fizično zahtevne in ledene strmine, ki je od smučark zahtevala precejšnjo moč, niso zvozile. Brez uvrstitve so tako že po prvi vožnji poleg Bucikove ostale tudi Meta Hrovat, Neja Dvornik in Andreja Slokar.

Ferkova po prvi vožnji o Shiffrinovi: Nenormalno

Ferkova je v cilju že po utrujajoči prvi vožnji razmišljala: "Zaostanek je ogromen. To me je kar potrlo. Podlaga je težka, ni lahko, ni gladko, ves čas moraš biti v ritmu, igriv od starta do cilja, napadalen, ne smeš popuščati. Težko je bilo, videla sem Mikaelino vožnjo. Nenormalno. Smučala je, kot da ni bilo nič. Moramo čim več njo gledati, čim več ponovitev, brez napak, če se hočeš z njo kosati."

Livkova: V Flachauu bo nova priložnost

"Svojemu rezultatu kar nisem mogla verjeti, saj me je na progi precej "razmetavalo", na koncu sem bila kar zadovoljna. Po odstopu sem bila kar razočarana, ampak sem vsaj videla, da lahko. V Flachauu bo nova priložnost," je svoj nastop v Kranjski Gori komentirala Livkova, ki se je na svojem osmem štartu v svetovnem pokalu in na krstnem nastopu na zahtevni vitranški strmini prvič prebila v finale svetovnega pokala. Nastopila je s številko 50 in se kot edina s startno številko, višjo od 30, prebila v prvo dvajseterico, a v finalu nato ni prišla do cilja.

Marovtova končala v jeseniški bolnišnici

Medtem ko je tekmovalke in navijače v Podkorenu v soboto močil dež in spremljalo toplo vreme, pa se je ponoči in zjutraj zjasnilo in je pritisnil mraz. Proga, ki so jo pred sobotnim veleslalomom posuli s soljo, se je strdila. Kako trda in brutalna je, je na svoji lastni koži občutila tudi predtekmovalka Mišel Marovt, ki je padla in so jo morali prepeljati v jeseniško bolnišnico.

Naslednji slalom v svetovnem pokalu za dekleta sledi že v torek v Flachauu.

Kranjska Gora, slalom

Končni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:43,50 2. F. HANSDOTTER ŠVE +1,64 3. W. HOLDENER ŠVI 1,87 4. P. VLHOVA SLK 2,18 5. B. SCHILD AVT 2,43 6. M. MEILLARD ŠVI 3,68 7. C. GEIGER NEM 4,01 8. E. ALPHAND FRA 4,16 9. N. HAVER-LOESETH NOR 4,38 10. A. SWENN LARSSON ŠVE 4,67 11. M. GISIN FRA 4,71 12. C. COSTAZZA ITA 4,79 20. M. FERK SLO 6,17 Odstop: Livk, Liensberger

Po 1. vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 51,44 2. F. HANSDOTTER ŠVE +1,47 3. W. HOLDENER ŠVI 1,60 4. P. VLHOVA SLK 2,30 5. M. MEILLARD ŠVI 2,31 6. C. GEIGER NEM 2,79 7. K. LIENSBERGER AVT 2,90 8. B. SCHILD AVT 2,94 . N. HAVER-LOESETH NOR 2,94 10. M. GISIN ŠVI 3,17 11. L. DUERR NEM 3,39 18. K. LIVK SLO 4,49 21. M. FERK SLO 5,00 Odstop: Bucik, Gallhuber, Stiegler, Dvornik, Hrovat, Slokar

Skupni vrstni red (18/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.281 2. W. HOLDENER ŠVI 560 3. P. VLHOVA SLK 554 4. V. REBENSBURG NEM 534 5. F. HANSDOTTER ŠVE 439 6. T. WORLEY FRA 416 7. T. WEIRATHER LIE 383 8. M. GISIN ŠVI 372 9. S. GOGGIA ITA 344 10. R. MOWINCKEL NOR 324 ... 33. T. ROBNIK SLO 113 34. A. DREV SLO 107 46. A. BUCIK SLO 73 . M. HROVAT SLO 73 53. M. FERK SLO 62 Slalom (7/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 680 2. P. VLHOVA SLK 445 3. W. HOLDENER ŠVI 405 4. F. HANSDOTTER ŠVE 371 5. B. SCHILD AVT 252 6. M. MEILLARD ŠVI 227 7. A. SWENN LARSSON ŠVE 157 8. D. FEIERABEND ŠVI 156 9. I. CURTONI ITA 147 10. L. DÜRR NEM 139 ... 20. A. BUCIK SLO 73 22. M. FERK SLO 60

Ž. K.