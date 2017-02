Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Najboljša Slovenka na skokih za trening je bila Ema Klinec s tretjim in dvema četrtima mestoma. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V živo: Smučarski skoki v Ljubnem

Prenos na 2. programu TV Slovenija in na MMC-ju

11. februar 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 11. februar 2017 ob 13:03

Ljubno - MMC RTV SLO

V Ljubnem ob Savinji se je začel praznik ženskih smučarskih skokov, ob 13. uri se je začela prva serija.

Nastopilo bo pet Slovenk. Neposredni nastop v tekmi sta imeli zagotovljen Maja Vtič in Ema Klinec, ostale tri, Eva Logar, Urša Bogataj in Špela Rogelj pa so uspešno prestale kvalifikacije za prvo tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji.

Tekmi na domačem prizorišču sta za slovenske skakalke eden od vrhuncev sezone, prizorišče pa je priljubljeno tudi med ostalimi tekmovalkami zaradi odličnega navijaškega vzdušja.

Prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2 in na naši spletni strani. Izide pa na posebni FIS-ovi aplikaciji.



Lani je v Ljubnem slavila Maja Vtič, druga je bila Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, tretja pa Špela Rogelj.

Na Ljubnem ob Savinji se lahko letos pohvalijo tudi z novostjo, novo kombinirano ledeno-keramično zaletno smučino.

V nedeljo bo na Ljubnem še ena tekma s podobnim urnikom, kvalifikacije se bodo začele ob 11.45, prva serija pa ob 13. uri.

D. S.