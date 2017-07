Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Katie Ledecky je v Budimpešti že osvojila pet zlatih medalj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V živo: SP v plavanju, začelo se je s svetovnim rekordom

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC TV

30. julij 2017 ob 17:27,

zadnji poseg: 30. julij 2017 ob 17:39

Budimpešta - MMC RTV SLO

V Budimpešti se končuje svetovno prvenstvo v vodnih športih, zadnji dan je na sporedu še osem končnih plavalnih odločitev.

Popoldanski večer se je začel eksplozivno, saj je Američanka Lilly King na 50 metrov prsno postavila nov svetovni rekord. S časom 29,40 je svetovni rekord popravila za osem stotink sekunde.

Ne glede na dogajanje zadnje dne pa je jasno, da so ameriški plavalci razred zase, saj so osvojili kar 14 zlatih medalj (brez zadnjega dne), drugi Britanci so pri številki štiri.

Prenos zadnjega dne lahko spremljate na TV Slovenija 2 in naši spletni strani. Prenos aktivirate s klikom na spodnjo sliko.



Naslednje svetovno prvenstvo bo čez dve leti v Gvanžuju v Južni Koreji.

50 m prsno (Ž): 1. L. KING ZDA * 29,40 2. J. EFIMOVA RUS 29,57 3. K. MEILI ZDA 29,99 * - nov svetovni rekord 400 m mešano (M): 1. C. KALISZ ZDA 4:05,90 2. D. VERRASZTO MAD 4:08,38 3. D. SETO JAP 4:09,14 50 m prosto (Ž): 1. S. SJÖSTRÖM ŠVE 23,69 2. R. KROMOWIDJOJO NIZ 23,85 3. S. MANUEL ZDA 23,97

Prenos na TV Slovenija 2:

S. J.