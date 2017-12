Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Maruša Ferk je letos trikrat osvojila točke za svetovni pokal. Foto: Reuters Dodaj v

V živo: Ženska kombinacija, slalom

Prenos na TV Slovenija 2 in naši spletni strani

8. december 2017 ob 09:56,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 10:51

St. Moritz - MMC RTV SLO

V St. Moritzu poteka prva kombinacija alpskih smučark v tej sezoni. Po slalomu je v vodstvu Američanka Mikaela Shiffrin.

Organizatorji so morali zaradi slabšega vremena (megle) obrniti obe disciplini, zato so smučarke najprej tekmovale v slalomu. Svetovni in olimpijski prvakinji v slalomu se je najbolj približala Švicarka Wendy Holdener (+0,39). Vse preostale smučarke zaostajajo več kot eno sekundo.

Ana Bucik po 40 nastopih zaseda devetih mesto, Maruša Ferk pa je tik za njo osmo mesto. Na štartu je še Tina Robnik (52).

Superveleslalom se bo začel ob 13.00.



V soboto in nedeljo bosta na tem prizorišču na sporedu dva superveleslaloma.

Slalom, trenutni vrstni red: 1. M. SHIFFRIN ZDA 42,53 2. V. HOLDENER ŠVI +0,39 3. M. GISIN ŠVI 1,21 4. R. SIBENHOFER AVT 1,30 5. E. KAPPAURER AVT 1,33 6. F. BRIGNONE ITA 1,43 7. R. HAASER AVT 1,55 8. M. FERK SLO 1,60 9. S. BRUNNER AVT 1,71 10. M. BASSINO ITA 1,97 16. L. VONN ZDA 3,33 18. M. KIRCHGASSER AVT 5,08 ------------- na štartu: -------------- 37 A. BUCIK SLO 52 T. ROBNIK SLO Odstop: Mowinckel, Feierabend

