Valverde četrtič zapored prvi na Mur de Huyu

Mohorič 127., Bole 147.

19. april 2017 ob 18:07

Mur de Huy - MMC RTV SLO/STA

Španec Alejandro Valverde je prvi kolesar, ki je petič zmagal na dirki Valonska puščica, tradicionalni preizkušnji svetovne serije. Slavil je četrtič zapored.

Član Movistarja je na 200,5 kilometra dolgi dirki na sklepnem vzponu na Mur de Huy napadel v pravem trenutku in za sabo pustil vse konkurente. Drugo mesto je zasedel Irec Daniel Martin, ki se je na tej ardenski klasiki še drugo leto zapored uvrstil med najboljše tri, tretji pa je bil Belgijec Dylan Teuns.

Na 1,3 kilometra dolg klanec na Mur de Huy, ki ima povprečen naklon 9,6 odstotka, se kolesarji med dirko povzpnejo trikrat. Šest kilometrov pred ciljem je imel luksemburški prvak Bob Jungels, ki se je predtem pridružil prvemu nevarnemu ubežniku Italijanu Alessandru De Marchiju in ga hitro tudi pustil za sabo, 53 sekund prednosti pred glavnino.

A na predzadnjem vzponu je prednost začel ekspresno izgubljati, tako da so ga najmočnejši ujeli že na začetku zadnjega vzpona in o zmagovalcu je odločil šprint večje skupine. V njem je bil spet najboljši Valverde, ki je dosegel že deseto zmago v sezoni in 90. v karieri.

"Moč, samozavest in odlična ekipa, to je bil recept za zmago. Konkurenti so bili sicer močni, toda jaz sem v odlični formi in to je veljalo izkoristiti. Če sem lahko zmagoval v prejšnjih letih, zakaj ne bi tudi letos, ko imam še močnejše noge. V ekipi ni bilo nobene panike tudi pri begih, svoje so dodale še druge ekipe, Jungels ni imel pravih možnosti," je dejal 36-letni Valverde, ki je nadaljeval niz španskih zmag na tej dirki. Španci so zmagali na zadnjih šestih.

Slovenijo sta zastopala Matej Mohorič (UAE Emirates) in Grega Bole (Bahrain Merida), oba sta bila pomočnika in oba sta iz boja za visoke uvrstitve odpadla že pred zaključkom. Prvi je z zaostankom petih minut in 54 sekund zasedel 127. mesto, drugi pa je zaostal devet minut in pet sekund ter se uvrstil na 147. mesto.

V nedeljo bo v Ardenih še dirka Liege-Bastogne-Liege.

Binche-Mur de Huy, 200,5 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 5:15:37 2. D. MARTIN IRS +0:01 3. D. TEUNS BEL 4. S. HENAO KOL vsi 5. M. ALBASINI ŠVI 6. W. BARGUIL FRA 7. M. KWIATKOWSKI POL isti 8. R. MOLARD FRA 9. D. GAUDU FRA 10. D. ULISSI ITA čas

127. M. MOHORIČ SLO 5:54 147. G. BOLE SLO 9:05

