Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alejandro Valverde, ki bo v torek praznoval 37. rojstni dan, ostaja kralj ardenskih klasik. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Valverde četrto zmago na klasiki Liege-Bastogne-Liege posvetil Scarponiju

Nibali zmagovalec Dirke po Hrvaški

23. april 2017 ob 17:17

Liege - MMC RTV SLO

Alejandro Valverde je četrtič zmagal na tradicionalni kolesarski dirki Liege-Bastogne-Liege. Španec je zmagal tudi v letih 2006, 2008 in 2015.

36-letnik je v zadnjih 300 metrih ugnal Irca Dana Martina (Quick-Step). Tretji je bil Poljak Michal Kwiatkowski (Sky) s tremi sekundami zaostanka. 500 metrov pred ciljen je pospešil Davide Formolo, vendar ni imel dovolj moči.

Valverde je zaokrožil sanjski teden, saj je v sredo petič zmagal na Valonski puščici.

"Zmago posvečam Micheleju Scarponiju, ki je bil moj dober prijatelj. Zelo ga bom pogrešal. Celotno denarno nagrado bom podaril njegovi družini," je poudaril Valverde.

Kolesarke so prvič nastopile na tej klasiki, najboljša pa je bila olimpijska zmagovalka Nizozemka Anna van der Breggen. Tekmovala je tudi ženska ekipa BTC City Ljubljana; na 31. mestu je končala Polona Batagelj (+2:48), 58. je bila Hanna Nilsson (+8:04), 59. Urša Pintar (+8:04), 69. pa Eugenia Bujak (+9:44).

Nibali zmagovalec Dirke po Hrvaški, Polanc peti

Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) je skupni zmagovalec tretje Dirke po Hrvaški. V zadnji, šesti etapi od Samobora do Zagreba, je bil četrti. Po zmagi na uvodni etapi je na zadnji drugič na dirki vse znova ugnal Italijan Sacha Modolo (Emirates), drugi je bil njegov klubski kolega Jan Polanc, ki je bil skupno peti.

Zadnja etapa je bila pretežno ravninska s ciljem na trgu Bana Jelačića, Nibali pa je z dvema sekundama bonifikacije prišel do skupmne zmage. Španec Jaime Roson (Caja Rural) je izgubil skupno vodstvo zadnji dan, na koncu je zaostal le sekundo. Sledili so Čeh Jan Hirt, Avstrijec Felix Grossschartner in Polanc.

Nibali je s tem postal tretji zmagovalec Dirke po Hrvaški. Pred njim sta slavila Hrvat Matija Kvasina in Poljak Maciej Paterski.

Končni vrstni red: 1. A. VALVERDE ŠPA 6:24:27 2. D. MARTIN IRS isti čas 3. M. KWIATKOWSKI POL +0:03 4. M. MATTHEWS AVS 5. J. IZAGUIRRE ŠPA vsi 6. R. BARDET FRA isti 7. M. ALBASINI ŠVI čas 8. M. YATES VB 0:07 9. M. WOODS KAN isti 10. R. MAJKA POL čas ... 93. M. MOHORIČ SLO 7:40

A. G.