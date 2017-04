Valverde prevzel vodstvo na Dirki po Baskiji

Odločal bo sobotni kronometer

7. april 2017 ob 18:53

Eibar - MMC RTV SLO/STA

Alejandro Valverde je na peti etapi Dirke po Baskiji od Bilbaa do Eibarja v šprintu petih kolesarjev prvi prevozil ciljno črto in prevzel skupno vodstvo.

Drugi je bil Francoz Romain Bardet, tretji pa Kolumbijec Rigoberto Uran. Primož Roglič (Lotto NL Jumbo), ki je dobil četrtkovo etapo, je tokrat z minuto in 11 sekundami zaostanka končal na 21. mestu. Pred njim je bil od preostalih štirih slovenskih kolesarjev uvrščen Simon Špilak (Katjuša), ki je bil s 47 sekundami zaostanka za Valverdejem na 14. mestu. Roglič je v skupnem seštevku z drugega mesta zdrsnil na 20. mesto (+1:08), medtem ko je Špilak pridobil deset mest in je na 14. mestu (+0:47).

Valverde je pred današnjo etapo za vodilnim rojakom Davidom de la Cruzom zaostajal le za tri sekunde. V zahtevni etapi, v kateri je bilo pet gorskih ciljev, od tega trije prve kategorije, je bil med najbolj aktivnimi. Napadel je dobre štiri kilometre pred ciljem, vendar mu pobeg takrat še ni uspel, saj so ga ulovili štirje kolesarji. Toda v zadnjih 300 metrih je 36-letni kolesar, ki je v letošnji sezoni že dobil Dirki po Andaluziji in Kataloniji, še enkrat močno pospešil. Bardet, Uran, Michael Woods in Louis Meintjes pa so se za njim razvrstili od drugega do petega mesta.

Lanskoletni zmagovalec Dirke po Baskiji Alberto Contador je za vodilno peterico zaostal za tri sekunde, takšen pa je njegov zaostanek tudi v skupni razvrstitvi, v kateri vodi Valverde, z istim časom je drugi Uran, tretji pa Bardet.

Na kronometru Valverde ni favorit

"Vseskozi sem poskušal z napadi. Vsi smo bili že pošteno utrujeni in težko je bilo narediti razliko. Nisem hotel poraviti vse moči, saj sem se zavedal, da imam v šprintu največ moči. Zelo dobro poznam zaključni vzpon, zato sem se odločil za zadnji napad 300 metrov pred ciljem," je povedal Valverde.

"Seveda si zelo želim dobiti dirko, vendar je za menoj nekaj specialistov za kronometer, zato bo zelo težko zadržati skupno vodstvo," je še dodal španski veteran.

Odločitev bo padla v soboto, ko je na sporedu 27,7 km dolg kronometer.

5. etapa, Bilbao-Eibar, 139,8 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 3:26:32 2. R. BARDET FRA vsi 3. R. URAN KOL isti 4. M. WOODS KAN čas 5. L. MEINTJES JAR 6. A. CONTADOR ŠPA +0:03 7. J. IZAGUIRRE ŠPA isti 8. S. HENAO KOL 9. S. YATES VB čas 10. D. DE LA CRUZ ŠPA 0:22 ... 14. S. ŠPILAK SLO 0:47 21. P. ROGLIČ SLO 1:11 47. J. BRAJKOVIČ SLO 3:33 121. M. MOHORIČ SLO 15:03 124. G. BOLE SLO isti čas

Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. A. VALVERDE ŠPA 20:05:18 2. R. URAN KOL 3. R. BARDET FRA vsi 4. L. MEINTJES JAR isti 5. M. WOODS KAN čas 6. A. CONTADOR ŠPA +0:03 7. J. IZAGUIRRE ŠPA 0:15 8. S. HENAO KOL isti čas ... 14. S. ŠPILAK SLO 0:47 20. P. ROGLIČ SLO 1:08 58. J. BRAJKOVIČ SLO 16:01 96. M. MOHORIČ SLO 34:52 128. G. BOLE SLO 43:05

A. G.