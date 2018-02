Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Alejandro Valverde si je zmago na Dirki po Valencii zagotovil na sobotni etapi, ko je bil najboljši na ciljnem vzponu na Cocentaino. Foto: EPA Dodaj v

Valverde tretjič dobil Dirko po Valencii, Roglič šesti

37-letni Španec dobil drugo in četrto etapo

4. februar 2018 ob 17:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Alejandro Valverde (Movistar) je zmagovalec petetapne Dirke po Valencii. Od peterice slovenskih kolesarjev je bil na koncu pričakovano najvišje Primož Roglič, šesti.

37-letni Valverde, ki je na tej preizkušnji slavil tudi v letih 2004 in 2007, je vodstvo v skupni razvrstitvi prevzel po drugi etapi, zmagal pa je še v četrti etapi, ko je na koncu vzpona na Valenciano uspešno napadel in imel v cilju štiri sekunde prednosti pred Adamom Yatesom in Luisom Leonom Sanchezom. Roglič je na petem mestu zaostal deset sekund.

Valverde je na nedeljski zadnji etapi, ki je bila po meri šprinterjev, zanesljivo nadziral položaj, etapo pa je dobil Belgijec Jürgen Roelandts.

Drugouvrščeni Španec Luis Leon Sanchez je v skupni razvrstitvi za Valverderjem zaostal za 14, tretjeuvrščeni Danec Jakob Fuglsang pa za 26 sekund.

Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) je v skupni razvrstitvi zasedel šesto mesto (+0:49).

T. O.