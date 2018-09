Valverde v finišu strl Sagana

Slovencev ni bilo v ospredju

1. september 2018 ob 17:25

Almaden - MMC RTV SLO, STA

Španski kolesar Alejandro Valverde je zmagovalec osme etape na dirki po Španiji, ki se je po 195 kilometrih končala v Almadenu s šprintom glavnine, v katerem je Valverde ugnal Slovaka Petra Sagana.

Večinoma ravninska etapa med Linaresom in Almadenom se je v zadnjem kilometru končala s šprintom navkreber. 500 metrov pred ciljem je tekmovalce pričakalo krožišče, nato pa ozka cesta do ciljne črte.

Zdelo se je že, da bo Sagan dočakal svojo prvo zmago na Vuelti, a ga je tik pred ciljem ujel in prehitel Valverde, ki se je tako veselil svoje druge etapne zmage v Španiji. Tretje mesto je pripadlo Nizozemcu Dannyju von Poppelu.

Presenetilo me je, da sem prehitel Sagana

"Povedali so mi, da je zaključek zahteven in da lahko izgubim čas. Nisem imel cilja priti do etapne zmage, cilj je bil, da ne izgubim časa. Znašel sem se za Saganom, uspel sem mu slediti, ga prehiteti, kar me je presenetilo," je bil dober volje Valverde.

Slovencev ni bilo v ospredju. Luka Pibernik je bil 87., Luka Mezgec pa 133. Skupno vodstvo je zadržal Francoz Rudy Molard.

V nedeljo kolesarje čaka zahtevna gorska etapa od Talavere de la Reine do Covatille s kar štirimi vzponi. Najtežji, ekstra kategorije, bo zaključni.

KOLESARSTVO 73. DIRKA PO ŠPANIJI 8. ETAPA Linares-Almaden, 195,1 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 4:35:54 2. P. SAGAN SLK vsi 3. D. VAN POPPEL NIZ 4. J. I. INSAUSTI ŠPA 5. G. NIZZOLO ITA 6. J. HERRADA ŠPA isti 7. S. YATES VB 8. B. LAMBRECHT BEL 9. I. CORTINA NIZ 10. S. KRUIJSWIJK NIZ čas ...

87. L. PIBERNIK SLO +1:26 133. L. MEZGEC SLO 2:48

SKUPNI VRSTNI RED Po 8. etapi: 1. R. MOLARD FRA 31:20:34 2. A. VALVERDE ŠPA +0:37 3. E. BUCHMANN NEM 0:48 4. S. YATES VB 0:51 5. T. GALLOPIN FRA 0:59 6. M. KWIATKOWSKI POL 1:06 7. J. I. INSAUSTI ŠPA 1:11 8. N. QUINTANA KOL 1:14 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:18 10. E. MAS ŠPA 1:23 11. G. BENNETT NZL 1:26 12. M. A. L. MORENO KOL 1:27 13. F. ARU ITA 1:28

...

136. L. PIBERNIK SLO 57:37 153. L. MEZGEC SLO 1:04:33

