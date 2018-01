Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Virgil van Dijk si boljšega debija v dresu Liverpoola ni mogel zamisliti. Foto: Reuters Jesse Lingard je v izjemni formi v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Van Dijk na debiju odločil mestni derbi na Anfieldu

Rdeči vragi so se dolgo časa mučili

5. januar 2018 ob 23:13

Liverpool - MMC RTV SLO

Že v 3. krogu Pokala FA je bil na sporedu derbi Merseyside. Na Anfieldu je Liverpool premagal Everton z 2:1. Odločil je Virgil van Dijk z glavo šest minut pred koncem.

Liverpool je Southamptonu plačal kar 75 milijonov funtov, kar je več kot 84 milijonov evrov odškodnine za van Dijka, kar je najvišja vsota za branilca. 26-letni je že na prvi uradni tekmi zablestel, ko je z glavo zatresel mrežo po podaji Alexa Oxlada Chamberlaina iz kota.

Redsi so povedli v 34. minuti, ko je Mason Holgate v kazenskem prostoru podrl Adama Lallano, z bele točke je bil natančen James Milner. Sredi drugega polčasa so Yannick Bolasie, Ademola Lookman in Phil Jagielka izvedli hiter napad, ki ga je z natančnim strelom z desno nogo roba kazenskega prostora dokončal Gylfi Sigurdsson. Vratar Loris Karius je obstal na golovi črti.

Lingard strl odpor žilavega Derbyja

Na drugi petkovi tekmi je Manchester United izločil Derby County z 2:0. V prvem polčasu je imel najlepšo priložnost Marcus Rashford, ki je v 36. minuti z glavo stresel okvir vrat.

Velika premoč rdečih vragov se je še stopnjevala v drugem polčasu, ko je Rashford v 73. minuti z roba kazenskega prostora še drugič stresel vratnico. Malce je že začeli dišati na ponovljeno tekmo, ko je Romelu Lukaku podal do Jesseja Lingarda, ki je z izjemnim strelom z 20 metrov poslal žogo pod prečko. V zadnji minuti je napredovanje potrdil Lukaku po protinapadu in podaji Anthonyja Martiala.

Pokal FA, 3. krog:

LIVERPOOL - Everton 2:1 (1:0)

Milner 35./11-m, van Dijk 84.; Sigurdsson 67.

Liverpool: Karius, Gomez (77./Solanke), Matip, van Dijk, Robertson, Can, Milner (77./Alexander Arnold), Mane, Lallana (70./Wijnaldum), Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino.

Everton: Pickford, Kenny, Holgate, Jagielka, Martina, McCarthy (86./Davies), Schneiderlin, Sigurdsson, Rooney (52./Lookman), Bolasie, Calvert-Lewin (82./Niasse).

Sodnik: Robert Madley



MANCHESTER UNITED - Derby County 2:0 (0:0)

Lingard 84., Lukaku 90.

Sobota ob 13.45:

FLEETWOOD TOWN - LEICESTER

Ob 16.00:

COVENTRY - STOKE CITY

BOURNEMOUTH - WIGAN

EXETER - WEST BROMWICH

FULHAM - SOUTHAMPTON



MANCHESTER CITY - BURNLEY

NEWCASTLE - LUTON

WOLVERHAMPTON - SWANSEA

WATFORD - BRISTOL CITY

BOLTON - HUDDERSFIELD

Ob 18.30:

NORWICH - CHELSEA

Nedelja ob 15.00:

SHREWSBURY TOWN - WEST HAM



Ob 16.00:

TOTTENHAM - WIMBLEDON



Ob 17.00:

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL



Ponedeljek ob 20.45:

BRIGHTON - CRYSTAL PALACE

A. G.