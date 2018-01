Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bert van Marwijk je poleg nizozemske reprezentance vodil tudi Feyenoord, Borussio iz Dortmunda in Hamburger SV. Foto: EPA Dodaj v

Van Marwijk bo vodil Avstralce na svetovnem pvenstvu

Nasledil je Angeja Postecoglouja

25. januar 2018 ob 16:46

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Avstralska nogometna zveza je nizozemskega strokovnjaka Berta van Marwijka imenovala za selektorja članske vrste na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki bo med 14. junijem in 15. julijem.

Van Marwijk je na tem mestu zamenjal Angeja Postecoglouja, ki je kljub uvrstitvi Avstralije na SP 2018 zapustil izbrano vrsto.

65-letni van Marwijk je Nizozemsko popeljal do finala svetovnega prvenstva leta 2010, v kvalifikacijah za SP 2018 pa je vodil tekmico Avstralije Savdsko Arabijo in to v isti kvalifikacijski skupini. "Veliko ve o naši ekipi in kako igra, saj jo je preučil kot selektor tekmice v kvalifikacijski skupini. Te izkušnje pomenijo, da je primeren za to službo," je dejal predsednik avstralske zveze Steven Lowy.

A. G.