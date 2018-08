VAR prepričal tudi Francoze - uporabljali ga bodo na vseh tekmah

VAR so uporabili na SP-ju v Rusiji. Foto: EPA

Francoska prva liga se začne 10. avgusta

1. avgust 2018 ob 19:47

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francosko nogometno zvezo je tehnologija VAR prepričala, da so se odločili, da jo bodo uporabljali na vseh tekmah prve lige Ligue 1.

Vodstvo lige je že decembra odločilo, da bodo imeli VAR v ligi, tehnologijo, ki pomaga sodnikom pri spornih dogodkih in odločitvah, so v prejšnji sezoni preizkušali v poznejših fazah ligaškega in francoskega pokala ter v dodatnih ligaških kvalifikacijah.

VAR so uporabili tudi na svetovnem prvenstvu v Rusiji, na podoben način ga bodo uporabljali v Franciji. Sistem bosta vodila dva videosodnika, poleg pa bosta en ali dva tehnična pomočnika.

Na SP 2018 so za vse odločitve VAR skrbeli v središču v Moskvi. Francozi imajo podoben načrt s središčem v Parizu, ki pa ne bo pripravljen najmanj do druge polovice sezone.

Sezona se bo začela 10. avgusta v Marseillu, tam bo VAR v posebnem kombiju, parkiranim pred stadionom.