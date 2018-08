Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Le še vprašanje časa je, kdaj bo glede VAR-a popustila tudi Uefa. Foto: Reuters Dodaj v

VAR v Ligi prvakov od četrtfinala naprej?

Odločitev bo znana 30. avgusta

23. avgust 2018 ob 08:23

Nyon - MMC RTV SLO

Uefa je potrdila, da razmišlja o uvedbi videotehnologije za pomoč sodnikom (VAR) že v letošnji sezoni nogometne Lige prvakov.

Po pozitivnih izkušnjah s svetovnega prvenstva v Rusiji je tudi Evropska nogometna naklonjena uvajanju videotehnologije. To naj bi se zgodilo v Ligi prvakov od četrtfinala naprej.

Vodstvo Uefe bo o tem odločalo na sestanku 30. avgusta v Monaku, kjer bodo tudi žrebali skupine Lige prvakov.

Uefa je bila sicer precej skeptična za uvajanje tovrstne tehnologije v elitno klubsko tekmovanje stare celine, a je VAR na SP-ju v Rusiji deloval brez večjih napak, kar naj bi Uefo prepričalo k razmisleku o uvedbi.

"Uefa nenehno išče poti za izboljšanje tekmovanja. Podrobno spremljamo uvedbo VAR-a, ki je na preizkusu v različnih tekmovanjih. Še vedno je nekaj negotovosti in stremimo k temu, da je sistem popolnoma preizkušen. Uvedba VAR-a predstavlja tudi številne težave na operacijskem in logističnem področju," so povedali pri Uefi.

VAR v tej sezoni uporabljajo v španski, italijanski, francoski in nemški ligi.

R. K.