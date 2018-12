VAR se je povsem uveljavil v nogometu, od pomladi bo ta tehnologija pomagala tudi sodnikom v Ligi prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

VAR v Ligi prvakov že to sezono od osmine finala

Aleksander Čeferin prepričan, da nova tehnologija dobro vpliva na nogomet

3. december 2018 ob 15:37

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze je v Dublinu odločil, da bodo v Ligi prvakov tehnologijo VAR uporabili že v tej sezoni Lige prvakov, in sicer od osmine finala.

"VAR smo pripravljeni uporabiti prej, kot je bilo načrtovano. Prepričani smo, da bo dobro vplival na naša tekmovanja, saj bo pomenil pomembno pomoč sodnikom in bo odpravil nepravilne odločitve," je povedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Ob tem bodo VAR uporabili tudi v finalu Evropske lige 2019 in na zaključnih turnirjih Lige narodov, prav tako leta 2019. Videotehnologijo za pomoč sodnikom bodo uporabili tudi na zaključnem turnirju evropskega prvenstva do 21 let prihodnje leto.

Tehnologijo VAR so v zadnjih mesecih dodobra testirali, hkrati pa tudi izobrazili sodnike.

Kot je bilo določeno že na septembrskem zasedanju, bodo VAR uporabljali tudi v sezoni 2019/20 Lige prvakov, in sicer od zadnjega kroga kvalifikacij, prav tako na superpokalu 2019.

Uefa načrtuje tudi večjo uporabo te tehnologije na EP-ju 2020, v Evropski ligi 2020/21 in v finalu Lige narodov 2021.

VAR so sicer uporabili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, med drugim pa ga uporabljajo tudi nekatere najboljše lige, kot so nemška, italijanska in španska, v angleški ga bodo uvedli v prihodnji sezoni.

Uefa je v Dublinu izžrebala še polfinalna para zaključnega turnirja Lige narodov v Ligi 1. Ta bo na Portugalskem (Porto, Guimares), v prvem polfinalu se bosta merili Portugalska in Švica, v drugem pa Nizozemska in Anglija. Prvi polfinale bo 5., drugi pa 6. junija. Finale in tekma za 3. mesto bosta 9. junija.

