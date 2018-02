Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek je bil razigran v Skopju, a to ni bilo dovolj za presenečenje. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Celjski rokometaši izgubi... Dodaj v

Vardar že do odmora napolnil mrežo Celjanov

Mačkovšek zabil enajst golov

13. februar 2018 ob 23:03

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 14. krogu Lige Seha v Skopju izgubili proti vodilnemu Vardarju. Evropski prvaki so že ob polčasu vodili z 20:10, na koncu pa zmagali s 35:27.

Makedonci so bili pred 500 gledalci v dvorani Jane Sandanski vso tekmo boljši tekmec in praktično že v prvem polčasu odločili zmagovalca. Celjski rokometaši so korak z gostitelji držali le do desete minute, ko so zaostajali s 3:4. Vardar je nato naredil delni izid 7:1 in pobegnil na 10:4. Zatem je voda tekla le še na Vardarjev mlin, ki je v prvem delu vodil tudi za enajst zadetkov (20:9).

Drugi polčas je bil le še formalnost, saj so skopski igralci brez težav nadzorovali potek tekme in držali Celjane na varni razdalji.

Pri evropskem prvaku sta bila najboljša Timur Dibirov s sedmimi in Martin Popovski s šestimi goli, pri Celju pa je z 11 goli izstopal Borut Mačkovšek.

14. krog:

VARDAR - CELJE PIV. LAŠKO

35:27 (20:10)

Dibirov 7, Popovski 6; Mačkovšek 11, Dušebajev in Grošelj po 3.



NEXE - MEŠKOV BREST

19:29 (9:17)



ZAGREB - METALURG

30:28 (15:13)



Sreda ob 20.45:

VOJVODINA - GORENJE VELENJE



DINAMO PANČEVO - TATRAN PREŠOV

Lestvica: VARDAR 14 13 1 0 40 ZAGREB 14 20 1 3 31 MEŠKOV BREST 14 9 1 4 28 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 14 8 2 4 26 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 13 5 3 5 18 TATRAN PREŠOV 13 5 1 7 16 METALURG 14 5 1 8 16 NEXE 14 1 5 8 8 DINAMO PANČEVO 13 2 1 10 7 VOJVODINA 13 2 0 11 6

C. R.