Vasilij Žbogar

Vasilij Žbogar

15. november 2017 ob 17:23

Izola - MMC RTV SLO, STA

O svojih olimpijskih načrtih sem vse povedal že lani po Riu de Janeiru, olimpijskih ambicij nimam več, ker sem prestar, da bi lahko v Tokiu čez dve leti ponovil svoje prejšnje vrhunske dosežke.

Ostajam pa v jadranju, cilj v naslednjem letu je olimpijska norma za Slovenijo v razredu finn, ki jo bom skušal osvojiti na tekmi prihodnje leto v Aarhusu na Danskem ali pa na naslednjem SP-ju. To bo velika motivacija za mlade. Jadrnica v tem razredu je namreč zelo zahtevna in treba je veliko let nabiranja izkušenj, preden se lahko posameznik priključi svetovnemu vrhu. S svojimi izkušnjami in znanjem, ki sem jih nabral, bom gotovo lahko pomagal mladim.

V prihodnje bom tekmoval v različnih razredih in na različnih jadrnicah. Tekmoval bom tudi na velikih jadrnicah z Esimitom Evropo, ameriški pokal pa je zame tudi zelo zanimiv. Bo več bark, ker bodo odslej tekmovali enotrupci, in ne več katamarani. Zame bo zato prehod lažji, več posadk bo in lažje bo priti na to prestižno tekmovanje. Z Italijani sem že v stiku. Mika me tudi treniranje.

