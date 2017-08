Večina vijoličastih junakov si želi Real ali PSG, Handanović pa srečanje z Buffonom

23. avgust 2017 ob 10:59

Maribor - MMC RTV SLO

Sredi julija niti največji optimisti niso računali na preboj Maribora v Ligo prvakov. Milivoje Novaković je končal kariero, režiser igre Dare Vršič pa ni podaljšal pogodbe. Pomlajena zasedba je presegla pričakovanja.

V Mariboru se zvesti navijači radi spominjajo vzdušja s tekme proti Palermu pred sedmimi leti. Takrat se je začela pisati vijoličasta evropska zgodba o uspehu. Italijani so bili že v velikih težavah v Ljudskem vrtu, a so se izvlekli. Na tisti tekmi je bilo razpoloženje res sijajno že precej pred tekmo in v torek zvečer je bilo podobno. Pozitivna energija se je čutila na vsakem koraku pred odločilnim obračunom s Hapoelom iz Beršebe, ki je prinesel tretji nastop v skupinskem delu najelitnejšega klubskega tekmovanja.

Imenitna parada Handanovića, vredna Lige prvakov

Trener gostov Barak Bakhar se ni izkazal s taktiko. Na začetku tekme je pripravil pravi "bunker", v obrambi je bilo kar pet igralcev. Tako se ne prizadeva za prvi nastop med evropsko elito.

Anthony Nwakaeme, ki je bil najzaslužnejši za zmago z 2:1 na prvi tekmi, je bil odrezan celoten prvi polčas. Borbeni Martin Milec ga je sijajno ustavil. 28-letni Nigerijec je sredi drugega dela izgubil živce in ugovarjal sodnika Gianluci Rocchiju. Do izraza je prišel le v predzadnji minuti, ko je visoko skočil in natančno usmeril žogo proti mreži, vendar je bil Jasmin Handanović z imenitno parado na pravem mestu. Obramba, vredna Lige prvakov.

"Če hočeš priti v Ligo prvakov, moraš tudi obraniti tak nevaren strel. V Mariboru ni lahko braniti. Moraš imeti trden značaj, saj pridejo tudi slabi trenutki. Mesto živi z nogometom. Predvideli smo, da Izraelci ne bodo imeli veliko priložnosti. Naredili smo vse analize in vedeli smo, da težko igrajo proti dvojnemu bloku. Oni blestijo, ko imajo veliko prostora," je pojasnil Handanović, ki bo 28. januarja dopolnil že 40 let. Navijači so po koncu srečanja vzklikali njegovo ime, prejel je stoječe ovacije z nabito polnih tribun. Zdaj se želi srečati z Juventsom, kjer brani legendarni Gianluigi Buffon.

Veteran ostaja v vratih tudi v naslednji sezoni

"Že pred tekmo je bilo jasno, da bomo igrali v evropskih pokalih tudi jeseni. To je bilo eno breme manj. Vse se je uskladilo. Malce nam je bil tudi žreb naklonjen. Zrinjski je bil visoka ovira, morali smo se pošteno potruditi. Pomladili smo ekipo. Strokovni štab je vse pripravil za ta uspeh, narejene so bile številne analize," ki je dodal mariborski čuvaj mreže, ki je podaljšal pogodbo tudi za naslednjo sezono. Zelo se veseli, da bo vsaj še šestkrat slišal himno Ligo prvakov. Upa, da bo imel to priložnost tudi njegov bratranec Samir, ki ni branil še niti na eni tekmi Lige prvakov.

Na obeh tekmah tretjega predkroga proti Hafnarfjördorju je zadel Marcos Tavares, ki je na prvi tekmi v Izraelu dosegel ključni gol v gosteh. Kapetan je bil znova zelo nevaren, v prvem polčasu je imel lepo priložnost za 2:0, vendar je z glavo streljal malenkost prek vrat.

"Imamo veliko ekipo. Viler je zadel dvakrat v teh kvalifikacijah, Handanović brani vsako leto bolje. Trenirali smo na polno, saj smo želeli še en vpis v zgodovino. Smo na visoki ravni, imamo pravo mešanico mladosti in izkušenj. Uvrstitev v Ligo prvakov ni presenečenje, čeprav smo bili skromni v napovedih pred začetkom kvalifikacij. V Bibliji piše, da ponižnim ljudem pomaga Bog," je v svojem slogu razlagal Brazilec, ki je prava ikona kluba.

"Hapoel je zelo dobra ekipa. Na prvi tekmi so odigrali zelo dobro. Na povratni tekmi je bila druga pesem, saj smo mi pred svojimi navijači odigrali precej bolje. Lahko bi zadeli še večkrat. Navijači so bili naš 12. igralec. Vem, da so bili v ponedeljek glasni tudi pred hotelom, kjer so bili nastanjeni Izraelci. To je Maribor. Skupaj z navijači smo res močni," je povedal Tavares, ki se veseli slavnih tekmecev v skupinskem delu: "Pred tremi leti smo dokazali, da smo lahko konkurenčni tudi z najboljšim ekipam. Proti Sportingu in Chelseaju smo osvojili točko doma, proti Schalkeju pa tudi na gostovanju."

Maribor favorit za državni naslov

V nedeljo je na sporedu večni derbi v Stožicah. Olimpija je odlično začela prvenstvo in bo trd oreh. "Mi si želimo tak ritem. Vsak teden je naporen. Želimo si zmagati tudi v Ljubljani. Maribor je favorit za naslov državnega prvaka," je odločno napovedal Tavares.

Bohar: Na igrišču smo bili videti odlično

Hitri Damjan Bohar je povzročal velike težave gostom. "Na igrišču smo bili videti odlično. Ko si bom ogledal posnetek tekme, bo verjetno občutek še boljši. Morali smo zadeti, Izraelci pa so bili prestrašeni na začetku tekme, kar smo s pridom izkoristili. Take priložnosti Maribor redko izpušča. Do konca tekme smo taktično dobro stali. Dopustili smo jim le eno priložnost, a je naš "superman" v vratih to ustavil. Na klopi sem bil le nekaj minut, a je bilo zares težko spremljati zadnje trenutke ob igrišču," je dejal Prekmurec, ki ga velik uspeh ni presenetil: "Mi treniramo vrhunsko, zato ni presenečenje, da smo drugič v treh letih v Ligi prvakov. Športni direktor je sestavil ekipo za evropska tekmovanja. Omogočil nam je ta velik uspeh."

"Želim si kakšnega evropskega velikana. Zanimivo bo videti, čali so v živo res tako dobri, kot so videti na televizijskem zaslonu," je o morebitnih tekmecih razmišljal Bohar, ki se zaveda, da bo treba najprej opraviti velik test v nedeljo v Ljubljani, kjer jih čaka nabrušena Olimpija: "Misli bo treba takoj preusmeriti na prvenstvo. Čaka nas evropska tekma, saj je Olimpija v vrhunski formi, tekmece premaguje z več zadetki razlike. Taktično se bo treba znova izkazati, če želimo odnesti tri točke."

Kabha: Real, Barca ali pa Neymar

Marwan Kabha se je pogovarjal tudi z izraelskimi predstavniki sedme sile. "To je bil prav poseben večer. Že kot otrok sem gledal tekme Lige prvakov na televizijskih zaslonih. Sanjal sem, da bi enkrat zaigral v tem tekmovanju. Nisem želel igrati proti Hapoelu, a tako je pač naneslo. Raje bi videl, da bi se oboji uvrstili v skupinski del. V Mariboru so dihali z nami za to tekmo in zelo sem srečen, da nam je uspelo. Želel bi si igrati proti Realu ali Barceloni, tudi Neymarja bi rad imel za tekmeca," je misli strnil vezist.

V četrtek ob 18.00 bo na sporedu žreb skupinskega dela v Monte Carlu. Nogometaši sanjajo o zanimivih tekmecih, v prvem bobnu pa sta tudi manj privlačna, a zelo kakovostna Spartak iz Moskve in Šahtar iz Donecka. V Mariboru je znova velika nogometna evforija in brez dvoma bodo vse tri tekme hitro razprodane.

Aleš Golob