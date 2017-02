Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 15 glasov Ocenite to novico! Večni derbi v Ljudskem vrtu, ki bo na sporedu to soboto zvečer, je razprodan, so sporočili iz NK Maribor. Foto: Drago Soršak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Večni derbi v Ljudskem vrtu razprodan!

Nazadnje vstopnice podali za severno tribuno

21. februar 2017 ob 13:34

Maribor - MMC RTV SLO

Zdaj je tudi uradno: vstopnic za večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki bo v soboto v Ljudskem vrtu, se ne da več kupiti, saj je obračun vodilnih ekip v Prvi ligi TS razprodan.

Vest so danes nekaj minut čez poldne potrdili iz vodstva NK Maribor, obenem pa so še pojasnili, da so zadnje vstopnice prodali za severno tribuno. To pomeni, da si bo tekmo na stadionu v štajerski prestolnici v živo ogledalo 12 tisoč ljudi. od njih tudi 1.100 navijačev Olimpije.

"Na tribunah bo 12.000 gledalcev, kar je tudi kapaciteta stadiona za derbi z varnostnimi omejitvami ob sektorjih, ki bodo ločevali gostujoče navijače. Zaradi personalizacije bo vstop mogoč le z osebnimi dokumenti in vpisanimi podatki na vstopnicah. Da bi se izognili gneči pri vhodih, prosimo gledalce, naj se prej odpravijo proti stadionu. Vrata Ljudskega vrta bodo v soboto odprta od 18.45," so zapisali na uradni spletni strani kluba.

Derbiji med Olimpijo in Mariborom so vselej zelo dobro obiskani. V letošnji sezoni je tekmo v Ljudskem vrtu spremljalo 11 tisoč gledalcev, v Stožicah pa slabih 14 tisoč (13.770).

