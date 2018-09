Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleksandra Podgoršek ni bila zadovoljna z oceno, ki so ji jo namenili sodniki. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Vedenejeva z obročem končala na 10. mestu

Slovenke po polovici tekmovanja ekipno 20.

11. september 2018 ob 22:02

Sofija - MMC RTV SLO, STA

Slovenske reprezentantke v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek, Jekaterina Vedenejeva in Anja Tomazin so kvalifikacijske nastope z obročem na svetovnem prvenstvu v Sofiji opravile z odliko.

Nekaj smole je imela Rusinja Vedenejeva, ki nastopa s slovenskim potnim listom, saj je v vaji z obročem zasedla 10. mesto in je bila prva rezerva za finale. Vedenejeva je sestavo prikazala brez napak, naredila je prav vse, kar ima v vaji, in temu primerna je bila tudi visoka ocena – 18,750 točke.

Najvišje tri ocene so prejele Rusinje Arina Averina (20,200), Dina Averina (20,150) in Aleksandra Soldatova (20,125), a v finalu najboljše osmerice lahko nastopita le po dve tekmovalki na državo, tako da je bila Vedenejeva prva rezerva.

Sicer pa ima še dve priložnosti za dobro uvrstitev, kvalifikacijsko tekmovanje se bo za Slovenke, ki so po polovici tekmovanja ekipno na 20. mestu, nadaljevalo v četrtek in petek s trakom in kiji.

Trenerka zadovoljna

Vodja ekipe in trenerka reprezentance Lena Salaujova je poleg izkušene, 24-letne Vedenejeve zelo pohvalila tudi obe 17-letnici, Podgorškovo (15,100 točke) in Tomazinovo (11,700).

"Danes smo res nastope oddelali z odliko. Aleksandra ni v vaji ničesar izpustila, sestava je bila čista in pričakovali smo oceno blizu 17 točk. A sodnice so ji naknadno spremenile oceno za izvedbo, ki je nerazumno nizka. Žal se nanjo sploh ne moreš pritožiti, ocena za težavnost je korektna," je pojasnila Salaujova.



"Vajo sem res naredila 'v nulo'. Sem mislila, da sem se v letošnji sezoni že dovolj dokazala, da bi me sodili pravično, ampak očitno ne. A pred mano sta še dva nastopa. Pokazala bom karakter in se borila naprej," je iz Sofije sporočila Podgorškova.

Dina Averina, trikratna branilka naslova svetovne prvakinje iz Pesara 2017, je bila zlata tako v finalu z obročem (20,850) kot žogo (20,300).

M. R.