Vegas na krilih zmage na derbi v Staples Center

Obračun s Kralji v noči na petek

28. december 2017 ob 09:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Niti božični premor v Ligi NHL ni zaustavil hokejistov Vegasa, ki so se z zmago na gostovanju v Anaheimu (1:4) povzpeli na vrh Zahodne konference. To je bila že njihova peta zmaga v nizu, na zadnjih desetih obračunih pa so osvojili vsaj točko.

Po izenačeni prvi tretjini je Zlate viteze v 36. minuti v vodstvo popeljal Cody Eakin. Za varno prednost je v 28. sekundi zadnjega dela poskrbel William Karlsson, končni izid pa je minuto pred koncem postavil David Perron.

Vegas je zbral 50 točk, eno več od Nashvilla in dve več od Los Angelesa, s katerim se bo v Staples Centru pomeril v noči na petek.

Prvaki iz Pittsburgha so po streljanju kazenskih strelov s 5:4 ugnali Columbus. Kazenska strela sta izkoristila Sidney Crosby in Jevgenij Malkin.

Crosby je sicer zadel tudi v 23. sekundi podaljška, vendar so sodniki gol razveljavili, saj je pri tem prišlo do oviranja vratarja. "Mislil sem, da bo gol štel, a se to ni zgodilo. Pri tem pač ne moreš nič, takšna je sodniška odločitev, vsekakor pa sem vesel, da smo osvojili pomembni dve točki," je dejal Crosby. Pingvini so z 41 točkami še vedno v spodnjem delu Vzhodne konference.

BOSTON - OTTAWA 5:1

NEW JERSEY - DETROIT 3:1



NY ISLANDERS - BUFFALO * 3:2

PITTSBURGH - COLUMBUS ** 5:4



CAROLINA - MONTREAL 3:1

NY RANGERS - WASHINGTON ** 1:0



ST. LOUIS - NASHVILLE 1:2

MINNESOTA - DALLAS 4:2



EDMONTON - WINNIPEG 4:3

COLORADO - ARIZONA 1:3

ANAHEIM - VEGAS 1:4



* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 28. decembra:

WASHINGTON - BOSTON

TAMPA BAY - MONTREAL

FLORIDA - PHILADELPHIA

ARIZONA - TORONTO

VANCOUVER - CHICAGO

LOS ANGELES - VEGAS

SAN JOSE - CALGARY

LIGA NHL, VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 35 26 7 2 54 NEW JERSEY DEVILS 36 22 9 5 49 WASHINGTON CAPITALS 38 22 13 3 47 COLUMBUS BLUE JACKETS 38 22 13 3 47 BOSTON BRUINS 35 20 10 5 45 TORONTO MAPLE LEAFS 37 22 14 1 45 NEW YORK RANGERS 37 20 13 4 44 NEW YORK ISLANDERS 37 20 13 4 44 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 36 17 12 7 41 PITTSBURGH PENGUINS 38 19 16 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 36 15 13 8 38 MONTREAL CANADIENS 37 16 17 4 36 FLORIDA PANTHERS 36 15 16 5 35 DETROIT RED WINGS 36 13 16 7 33 OTTAWA SENATORS 35 11 16 8 30 BUFFALO SABRES 37 9 20 8 26 ZAHODNA KONFERENCA VEGAS GOLDEN KNIGHTS 35 24 9 2 50 NASHVILLE PREDATORS 36 22 9 5 49 LOS ANGELES KINGS 37 22 11 4 48 WINNIPEG JETS 38 21 11 6 48 ST. LOUIS BLUES 39 23 14 2 48 DALLAS STARS 38 20 15 3 43 SAN JOSE SHARKS 34 19 11 4 42 MINNESOTA WILD 37 19 15 3 41 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 38 16 14 8 40 CHICAGO BLACKHAWKS 35 17 13 5 39 CALGARY FLAMES 36 18 15 3 39 COLORADO AVALANCHE 36 17 16 3 37 EDMONTON OILERS 37 17 18 2 36 VANCOUVER CANUCKS 37 15 17 5 35 ARIZONA COYOTES 39 9 25 5 23

R. K.