Vegas naredil uslugo Kingsom in porazil San Jose

Ottawa v podaljšku strla Nashville

9. februar 2018 ob 08:25

San Jose - MMC RTV SLO

Hokejisti Las Vegasa so v noči na petek v končnici tekme Lige NHL vendarle strli San Jose, zmagali s 5:3 in prednost v Pacifiški diviziji pred najbližjimi zasledovalci še povečali.

Gostje so se v SAP Centru sicer znašli v zaostanku, potem ko je ob izteku pete minute v polno zadel Joe Pavelski. 33-letni veteran je po strelu Brenta Burnsa spretno preusmeril plošček v gol, a je izid do prvega odmora izenačil Erik Haula, ki je iz bližine zadel po odbitem strelu Davida Perrona.

Tudi v drugi tretjini so gledalci videli po en zadetek na vsaki strani, le da so tokrat prvi zadeli hokejisti iz Nevade. Domači vratar Martin Jones, ki je proti Vegasu odigral 200. tekmo v Ligi NHL, je z izjemno obrambo preprečil zadetek Jonathanu Marchessaultu, a je bil hip zatem nemočen ob poskusu Williama Karlssona, ki je bil ob pravem času na pravem mestu. Na 2:2 je vseeno v igri z igralcem več izenačil Timo Meier.

San Jose je nato v osmi minuti zadnje tretjine znova povedel, tudi tokrat so gostitelji izkoristili power play, še drugič pa se je med strelce s poskusom ob drugi vratnici vpisal Pavelski. Sredi tretjine je prišlo še do tretjega izenačenja na tekmi, Brayden McNabb je z izjemnim samostojnim vložkom preigral domačega branilca, nato pa iz zapestja matiral nemočnega Jonesa ob bližnji vratnici.

Trenutek odločitve je nastopil pet minut pred koncem tekme, ko je Vegas v vodstvo popeljal James Neal. Ta je po hitri akciji in dvojni podaji s Perronom zadel s strelom iz zapestja, končni izid je v igri z igralcem več s strelom v prazno mrežo postavil Marchessault. Poraz San Joseja so pozdravili navijači Los Angelesa, za katerega igra slovenski as Anže Kopitar. Sharksi na Zahodu zasedajo zadnje mesto, ki vodi v končnico, pred Kingsi pa imajo točko naskoka.

Liga NHL, tekme 8. februarja:

BUFFALO - NY ISLANDERS 4:3

NEW JERSEY - CALGARY 2:3

PHILADELPHIA - MONTREAL 5:3

OTTAWA - NASHVILLE * 4:3

TAMPA BAY - VANCOUVER 5:2

ST. LOUIS - COLORADO 6:1

MINNESOTA - ARIZONA * 3:4

CHICAGO - DALLAS 2:4

SAN JOSE - VEGAS 3:5



* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 54 37 14 3 77 BOSTON BRUINS 52 33 11 8 74 TORONTO MAPLE LEAFS 56 32 19 5 69 WASHINGTON CAPITALS 53 31 17 5 67 PITTSBURGH PENGUINS 55 30 22 3 63 NEW JERSEY DEVILS 53 27 18 8 62 PHILADELPHIA FLYERS 54 26 19 9 61 COLUMBUS BLUE JACKETS 53 27 22 4 58 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 55 26 23 6 58 CAROLINA HURRICANES 54 24 21 9 57 NEW YORK RANGERS 54 25 24 5 55 FLORIDA PANTHERS 51 23 22 6 52 DETROIT RED WINGS 52 21 23 8 50 MONTREAL CANADIENS 54 22 26 6 50 OTTAWA SENATORS 53 19 25 9 47 BUFFALO SABRES 54 15 29 10 40

Zahodna konferenca:

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 54 36 14 4 76 NASHVILLE PREDATORS 53 32 12 9 73 WINNIPEG JETS 54 32 13 9 73 ST. LOUIS BLUES 56 33 20 3 69 DALLAS STARS 55 32 19 4 68 MINNESOTA WILD 54 29 19 6 64 CALGARY FLAMES 54 28 18 8 64 SAN JOSE SHARKS 54 28 18 8 64 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 53 29 19 5 63 COLORADO AVALANCHE 53 29 20 4 62 ANAHEIM DUCKS 55 26 19 10 62 CHICAGO BLACKHAWKS 54 24 22 8 56 EDMONTON OILERS 52 23 25 4 50 VANCOUVER CANUCKS 54 21 27 6 48 ARIZONA COYOTES 54 13 32 9 35

Tekme 9. februarja:

NY ISLANDERS - DETROIT

NY RANGERS - CALGARY

WASHINGTON - COLUMBUS

FLORIDA - LOS ANGELES

CAAROLINA - VANCOUVER

WINNIPEG - ST. LOUIS

DALLAS - PITTSBURGH

ANAHEIM - EDMONTON

Mitja Lisjak