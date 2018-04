Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Na drugi tekmi v Las Vegasu je odločil Logan Couture. Foto: Reuters William Karlsson je poskrbel za domače vodstvo z 2:0, a je sledil preobrat. Foto: Reuters Patrice Bergeron je dvakrat zatresel mrežo Tampa Baya. Foto: Reuters Dodaj v

Vegas v končnici prvič na kolenih

Bruinsi šestkrat zatresli domačo mrežo

29. april 2018 ob 08:58

Tampa Bay,Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti nove franšize Vegas Golden Knights so izgubili na drugi tekmi polfinala Zahoda, kar je njihov šele prvi poraz v končnici. San Jose je bil v gosteh boljši s 4:3.

Odločitev je padla šele v drugem podaljšku oziroma v 86. minuti. Številčno premoč na ledu so gostje izkoristili po vsega šestih sekundah. Tomaš Hertl je dobil sodniški met, nato pa je z desne Kevin Lablanc ploščico poslal na drugo stran, kjer je našel Logana Couturja, ta pa je zadel za izenačenje serije na 1:1. Couture je tako kot Brent Burns dvakrat zatresel domačo mrežo. Dva ploščka je v mrežo San Joseja na drugi strani pospravil William Karlsson.

Po dveh golih švedskega napadalca je Vegas, ki je na prvi tekmi slavil s kar 7:0, na začetku druge tretjine povedel z 2:0, a se je nato morskim psom le odprlo. V naslednjih 14 minutah so kar trikrat premagali Marca Andreja Fleuryja. Pred tem je zadnji mrežo Vegasa zatresel Anže Kopitar na tretji tekmi serije prvega kroga. Šest minut in pol pred koncem rednega dela je Nate Schmidt z močnim strelom z modre črte izid izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek. To je bil njegov prvi letošnji zadetek v končnici in drugi v karieri.

Bruinsi šestkrat zatresli domačo mrežo

Boston je na krilih udarnega napada Brad Marchand-David Pastrnak-Patrice Bergeron s 6:2 slavil na prvi tekmi polfinala Vzhoda v gosteh proti Tampa Bayu. Marchand in Pastrnak sta zbrala vsak po štiri točke, Bergeron, ki se je podpisal pod dva zadetka, pa tri. "Na ledu se zabavamo. Skušamo igrati preprosto in plošček spuščati globoko. Dobro igramo, kadar uspešno pritisnemo že v napadalni tretjini, s čimer pridobimo ploščico nazaj. Še naprej moramo igrati tako," je dejal Bergeron.

Pomemben delež k zmagi Bruinsov sta prispevala tudi Tuukka Rask, ki je zbral 34 obrambi, in Rick Nash, ki je letos iz New York Rangersov prišel k Bostonu. Odlični kanadski napadalec je tako kot Bergeron, s katerim sta na olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru in štiri leta kasneje v Sočiju skupaj osvojila zlati kolajni, prispeval dva gola.

Vzhodna konferenca, polfinale:

TAMPA BAY - BOSTON 0:1

2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Girardi 23., Sergačev 34.; Nash 18., 33., Bergeron 21., 51., Marchand 44., DeBrusk 54.

Obrambe: Vasilevski 18; Rask 34.



Nedelja:

WASHINGTON - PITTSBURGH 0:1

Zahodna konferenca, polfinale:

VEGAS - SAN JOSE 1:1

3:4 (1:0, 1:3, 1:0) - v drugem podaljšku

Karlsson 18., 21., Schmidt 54.; Burns 22., 35., Couture 32., 86

Obrambe: Fleury 43; Jones 26.



Nedelja:

NASHVILLE - WINNIPEG 0:1



V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

T. J.